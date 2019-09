GOIÁS PARTICIPA DA MAIOR FEIRA DE TURISMO DA AMÉRICA LATINA

Estande de Goiás recebe visita do Ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio

Goiás está com estande na 47ª ABAV Expo Internacional de Turismo e 52º Encontro Comercial Braztoa, no Expo Center Norte, em São Paulo, até esta sexta-feira, 27.

Considerada a maior e mais completa feira de turismo do Brasil e maior feira de negócios do setor de viagens e turismo da América Latina, a ABAV Expo reúne centenas de expositores nacionais e estrangeiros de toda a cadeia turística.

O evento tem o público formado por compradores e tomadores de decisão das principais agências de viagens, além de gestores de viagens corporativas, as mais importantes operadoras emissivas e receptivas e demais profissionais do setor. Pelo menos 26 mil pessoas devem prestigiar a feira.

Durante a ABAV Expo, Goiás apresenta seus principais destinos turísticos. O Caminho de Cora Coralina é um dos destaques. O atrativo é apresentado em revista e mapa digitais. O Caminho de Cora é uma rota de 300 quilômetros, que liga Corumbá à cidade de Goiás.

O Ministério do Turismo anunciou, este mês, a destinação de recursos para a modernização da infraestrutura do trecho. A primeira fase do projeto terá investimentos de R$ 1,5 milhão do MTur, além de R$ 1,5 milhão por meio de emendas parlamentares.

As belezas de Goiás encantam os participantes da feira. Entre elas, o Ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, que fez questão de visitar o estande. Ele foi recebido pelo presidente da Goiás Turismo, Fabrício Amaral, e equipe.

Durante o evento, Marcelo Álvaro afirmou que o turismo é responsável por grande parte da economia nacional e que o Governo pretende cumprir uma agenda de divulgação internacional e estruturação de polos poucos explorados em diversos estados. De acordo com o Mtur, mais de 7 milhões de empregos e cerca de 8% do PIB vêm do turismo no Brasil.

O presidente Fabrício Amaral, participa de várias reuniões na feira, onde também estão representantes de municípios goianos. “A ABAV Expo é uma grande vitrine para o mercado do Turismo Latino-americano”, afirmou.

(Com DW)