GESTÃO EFICAZ E IMAGEM POSITIVA DE ITAIPU RESULTARAM EM CRESCIMENTO DE 35% NA MÍDIA ESPONTÂNEA PARA EMPRESA, EM RELAÇÃO A 2019

Exposição espontânea alcançada pela Itaipu na mídia, caso fosse paga, custaria, segundo dados aferidos, R$ 223,8 milhões.

A margem brasileira da usina de Itaipu registrou, em 2020, mais de 90% de exposição positiva na mídia, resultado do trabalho coordenado pela Assessoria de Comunicação Social (CS.GB), lotada na Diretoria-Geral Brasileira da empresa. Além disso, incrementou em 35% sua presença na imprensa.

O levantamento também apontou um retorno positivo em relação ao diretor-geral brasileiro, general Joaquim Silva e Luna (foto lateral).

Ele foi citado em 6.431 notícias de janeiro a dezembro de 2020, em 559 diferentes veículos de comunicação. A mídia positiva é de 99%, invejável para qualquer líder empresarial. Em termos de retorno, a valorização chega a R$ 21,3 milhões.

Mais com menos – A eficiência e a eficácia no resultado foram alcançadas mesmo com a redução de 60% de orçamento de mídia para as campanhas institucionais, que dão transparência e publicidade às ações da empresa, conforme prevê o artigo 37 da Constituição Federal, das boas práticas de governança. Para Silva e Luna, esse crescimento mostra engajamento dos profissionais de imprensa e também da população em geral aos propósitos da empresa.

Divulgação

Ao todo, a Itaipu produziu 404 releases em 2020, que resultaram em 26.487 matérias publicadas em 1.411 veículos de comunicação, em todos os estados brasileiros, Distrito Federal e em oito países. Mais de 180 milhões de pessoas foram impactadas. Caso a Itaipu quisesse ter essa mesma exposição por meio de anúncios publicitários e com o mesmo espaço e/ou duração, precisaria ter desembolsado R$ 223,8 milhões.

A exposição da Itaipu foi 35% superior à registrada no ano anterior. “A Itaipu vem mantendo, anualmente, índices positivos e um retorno de mídia muito superior ao que investe em comunicação, resultado de um trabalho que é planejado e executado com a colaboração de diversas áreas da empresa, que são nossas fontes para a produção de conteúdos”, afirmou a chefe da Assessoria de Comunicação Social, Patrícia Iunovich.

Os principais temas em volume de publicações ao longo de 2020 foram os relacionados às medidas de enfrentamento da pandemia, construção da segunda ponte com o Paraguai, visitas do presidente Bolsonaro, Hospital Ministro Costa Cavalcanti, turismo e investimentos na Região Oeste. Os meses em que Itaipu teve mais exposição foram junho, agosto e dezembro.

(Da Redação com Assessoria)