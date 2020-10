Turismo: PARAGUAI LIBEROU ENTRADA DE PEDESTRES PELA PONTE DA AMIZADE DESTA SEXTA-FEIRA (30)

Desde que a Ponte da Amizade havia sido reaberta no último dia 15, Turistas apenas estavam autorizados a atravessar a fronteira, via Foz do Iguaçu, apenas em veículos.

O Governo do Paraguai autorizou nesta quinta-feira (29) a entrada de pedestres no país pela Ponte da Amizade, que liga Foz do Iguaçu, à Cidade do Leste, no país vizinho. A medida passa a valer a partir desta sexta-feira (30).

Principal ligação entre o Brasil e o Paraguai, a Ponte da Amizade havia sido reaberta no último dia 15. Desde então, apenas veículos estavam autorizados a atravessar a fronteira via Foz do Iguaçu.

De acordo com o serviço migratório paraguaio, a nova medida também estendeu o acesso ao país vizinho para 24 horas – conforme a última determinação, os visitantes brasileiros tinham acesso ao Paraguai das 5h às 14h.

O documento estabelece ainda que os estrangeiros que ingressarem no Paraguai poderão transitar até 30 km da Ponte da Amizade.

A reabertura da Ponte Internacional da Amizade, no dia 15 de outubro, após quase sete meses de fronteiras fechadas entre Brasil e Paraguai devido à pandemia da covid-19, animou moradores e comerciantes fronteiriços das cidades-gêmeas de Foz do Iguaçu e Cidade do Leste, sobretudo pela possibilidade de retomada gradual do turismo e fomento da economia.

(Da Redação com Paraná Portal)