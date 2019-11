FRANÇA LANÇA UM GRANDE PULSO PARA MARCAR O FUTURO DA EUROPA

Emmanuel Macron dirige a agenda francesa para uma UE sem o Reino Unido e com a chanceler Angela Merkel fora

A França retorna esta semana ao contra-ataque em Bruxelas, em seus esforços para definir a agenda para o futuro da União Europeia, depois que Emmanuel Macron chocou as instituições comunitárias com declarações explosivas. O presidente francês acusou a UE de estar ancorada no século XX e deu a OTAN praticamente morta. No estilo mais puro de Donald Trump, após o choque, ele toca arnica diplomática. Nesta semana, durante as reuniões da UE e da OTAN em Bruxelas, a França chega com um diálogo e uma proposta para relançar a expansão do clube europeu depois de bater nos Balcãs .

O terremoto de Macron tem sido de intensidade entre doloroso e humilhante na escala política e diplomática de Bruxelas. A capital comunitária concebeu com aparente firmeza e óbvio ressentimento do chicote do presidente francês à União Europeia e à OTAN durante uma recente entrevista ao semanário britânico The Economist . Mas o ataque francês abalou os fundamentos de ambas as organizações. E colocou Berlim e outras capitais em alerta contra o que é interpretado como um ataque preventivo para assumir o controle de uma Europa na qual a França se tornará o único grande poder geoestratégico e militar após a saída do Reino Unido do clube comunitário. .

Começou a batalha para dominar a Europa na era pós-Brexit, pós-Merkel e populismo desenfreado. “Foi uma batida muito útil para despertar os sonâmbulos”, defende Shada Islam, diretora da Europa no centro de estudos. Amigos da Europa O Islã acredita que o presidente francês, cujo europeísmo parece indubitável, “está pedindo aos europeus que deixem nossa zona de conforto e repensem nosso futuro, nossa identidade e nossa relevância em um mundo em mudança”.

Macron declara que está farto de uma zona do euro que favorece desproporcionalmente a Alemanha, uma política de defesa europeia que avança no ritmo de um caracol e uma Aliança Atlântica “em morte cerebral”, onde os Estados Unidos ou a Turquia permitem iniciativas unilaterais que podem colocar em perigo para o resto.

Mas, acima de tudo, os franceses definem claramente o terreno geoestratégico em que a França se moverá e em que ele espera lutar para liderar a UE na direção que interessa a Paris. Diante de uma Alemanha cuja presença internacional se resume na venda de mercadorias e uma União focada em reduzir as letras administrativas, o olhar de Macron para o futuro chocou os escritórios em Berlim e Bruxelas.

Após o abalo, o Elysium tentou acalmar as águas, multiplicando os gestos de boa vontade, principalmente em relação a Berlim, NATO e países dos Balcãs, deixados às portas da UE para o veto da França a novas extensões . Assim, na sexta-feira passada, o governo francês transmitiu a todas as capitais uma proposta de reforma do sistema de alargamento da UE que permite as negociações de adesão com a Albânia ou a Macedônia do Norte, vetadas no mês passado por Macron.

O documento, ao qual o EL PAÍS teve acesso, restringe os critérios de adesão à UE, acima de tudo, respeitando o Estado de Direito. E sujeitar a entrada de futuros parceiros “ao cumprimento tangível dos objetivos de convergência econômica e social”. Uma fita que pode tirar o acesso de novos parceiros por um longo tempo, mas que, pelo menos, permite que os apoiadores da expansão mantenham a porta entreaberta para os países dos Balcãs que ficam do lado de fora.

Apenas cinco dias após a entrevista acima mencionada, a ministra da Defesa francesa, Florence Parly, também aproveitou o Conselho de Ministros da Defesa da UE, realizado em Bruxelas, para fazer um elogio ardente à OTAN. E o Elysium esbanjou nos últimos dias explicações particulares sobre o escopo das idéias do presidente e sua vontade de entender Berlim.

Aspiração antiga

As nomeações desta semana em Bruxelas, com reuniões dos ministros da Defesa da OTAN e dos ministros europeus de Assuntos Gerais (Estrangeiros), permitirão à França continuar sua campanha adocicada. Mas ninguém duvida em Bruxelas que, com uma roupa de veludo ou aço, as palavras dos franceses anunciam uma dura batalha pelo controle de uma nova ordem multilateral. O presidente francês defende a necessidade imperativa de o velho continente alcançar o mais rapidamente possível uma “soberania européia”, primeiro no campo militar , porque “a Europa desaparecerá se não se considerar uma potência”.

Constanze Stelzenmüller, analista do Brookings Institute, acredita que “Macron está certo em instar os europeus a se adaptarem urgentemente a um mundo de competição entre as grandes potências e no qual os Estados Unidos se tornaram aliados duvidosos”.

O objetivo final de Macron, de acordo com as fontes comunitárias consultadas, aponta para o estabelecimento de uma espécie de diretório internacional da UE, incorporado por Paris e Berlim dentro do clube e expressamente apoiado por Londres de fora. A França tem uma vocação mundial, mas, ciente de suas restrições geoestratégicas e orçamentárias, precisa do apoio de um clube europeu que aceite sua liderança tacitamente.

“Apesar da agitação desencadeada pelas declarações de Macron, sua atitude é previsível e consistente com as preferências da França no período pós-Guerra Fria”, diz Clara Portela, pesquisadora sênior do ISS (Instituto de Estudos de Segurança da União Européia). A saída do Reino Unido da UE e o declínio do compromisso dos Estados Unidos com a Otan, segundo Portela, “dão à França a chance de reacender sua antiga aspiração de liderar a construção de uma defesa européia independente de Washington”.

Esporões de costeleta

O pico de esporões de Macron chega em um momento auspicioso, apenas algumas semanas após a posse da nova presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e do novo alto representante para a política externa, Josep Borrell. Ambos devem grande parte da posição a um acordo do Conselho Europeu orquestrado por Macron. E sua Francofilia, especialmente a de Borrell, é bem conhecida em Paris e tentará ser explorada no devido tempo. A nova Comissão, no momento, estabeleceu prioridades que se encaixam perfeitamente às ambições de Macron, como fortalecer a união monetária (com uma união bancária completa e algum tipo de seguro-desemprego) ou promover uma política de defesa comum fundo dotado de 13.000 milhões de euros.

Mas os franceses querem ir mais longe. E ele defende a superação dos mantras da Alemanha, que ele considera ancorados no século XX, como o limite do déficit nas contas nacionais ou o teto dos gastos da comunidade. “Acho que os debates sobre 3% [do déficit público] e 1% [para o orçamento europeu] pertencem ao século passado”, disse Macron em entrevista ao The Economist , assumindo os dois tabus alemães.

A negociação dos orçamentos da UE para o período 2021-2027 entrará no próximo ano na reta final e, com toda a probabilidade, corresponderá à Alemanha, que presidirá a UE no segundo semestre, para acabar com as barganhas explosivas. Emmanuel Macron já adverte Berlim que ele deve entender que a União não pode cumprir um status quo que está ampliando o fosso econômico e social entre o coração da zona do euro e a periferia. “Os alemães são os grandes vencedores da zona do euro, também por suas disfunções. Mas o sistema alemão deve reconhecer que essa situação não é sustentável ”, disse o presidente francês ao The Economist.

Com ou sem razão, Macron parece ter embarcado em um ajuste de contas com Merkel e já está se preparando para um cenário europeu sem a presença do chanceler alemão (em seu último mandato) e com a França como uma grande potência na Europa pós-Brexit. “A entrevista de Macron marca sua própria emancipação do olhar quase maternal de Merkel e aponta para o início de uma atuação muito mais ambiciosa no continente”, prevê Alberto Alemanno, professor titular da cadeira Jean Monnet de Direito Europeu na École des Hautes Estudos Comerciais de Paris.

O Islam, da Friends of Europe, estava participando de conferências em Berlim quando a entrevista do presidente francês foi transmitida. E ele detectou uma reação chocante a declarações que parecem marcar a ruptura de duas visões da Europa. “Merkel’s representa o status quo e a calma; Macron, por outro lado, quer levar o futuro da UE em suas mãos ”, resume o Islã.

(Com El País)