FOZTRANS REALIZA LEILÃO DE 500 VEÍCULOS APREENDIDOS NESTA SEXTA-FEIRA

Os lotes contemplam automóveis, motocicletas e sucatas. Os lances poderão ser feitos de forma online ou presencial

O Instituto de Transportes e Trânsito de Foz do Iguaçu (Foztrans) promove um grande leilão de veículos e sucatas nesta sexta-feira (11). Os lotes contemplam mais de 500 veículos, entre automóveis e motocicletas, além de uma grande quantidade de sucatas. Os lances poderão ser feitos de forma online, através do site www.donhaleiloes.com, ou presencialmente na sede do Sest/Senat em Foz, a partir das 8h30.

Os interessados podem fazer uma visita prévia para avaliar os produtos que serão leiloados. Os itens serão exibidos nesta quarta-feira (09) e na quinta-feira (10), das 8h30 às 12 horas ou das 13h às 17 horas, na Pátios Paraná, com sede na Avenida Mercúrio, nº 1320 – Bairro Parque Três Fronteiras em Foz.

Podem participar do leilão pessoas físicas ou jurídicas, desde que devidamente inscritas no CPF ou no CNPJ. Caso o arrematante esteja com seu CPF/CNPJ em situação “suspenso/irregular” junto à Receita Federal, ficará sujeito à perda do lote arrematado, em virtude da impossibilidade de emissão de Nota de Arrematação. Servidores do Foztrans ou da Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu não podem participar do certame.

Os itens leiloados são de procedência estrangeira e nacional. Os lances iniciais dos veículos variam entre R$ 400,00 a R$ 12 mil, já no caso das sucatas as avaliações iniciais vão de R$ 200,00 até R$ 7 mil. Ainda estarão disponíveis para arremate duas caçambas, com lances a partir de R$ 100,00.

Serviço

Leilão de veículos e sucatas

Data: 11 de outubro de 2019

Local: SEST/SENAT, com sede à Rua Rufino Vilhordo, n°1141- Parque Presidente II – Foz do Iguaçu – Paraná

Horário: 8h30

Mais informações: http://www.donhaleiloes.com

(Com Portal da Cidade)