FOZ TERÁ RECURSOS PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO JD. CENTRAL E PARQUE MONJOLO

Governo Ratinho Junior vai destinar verba a fundo perdido para a Prefeitura de Foz do Iguaçu

Indicado para representar Foz do Iguaçu junto ao Governo do Estado, o deputado Hussein Bakri (PSD) anunciou, nesta quarta-feira (17), mais uma importante conquista para o município. A pedido do Prefeito Chico Brasileiro (PSD), o parlamentar garantiu a destinação de recursos significativos para pavimentação asfáltica e drenagem urbana na região do Jardim Central e do Parque Monjolo. O dinheiro será destinado a fundo perdido pelo Executivo estadual.

“Essa é a materialização do acordo em que o Governo se comprometeu a compensar os pesados investimentos que a Prefeitura de Foz aplica no Hospital Padre Germano Lauck. Agradeço ao Governador Ratinho Junior por, mais uma vez, entender a importância dessas obras para a população e ao Prefeito Chico Brasileiro pela parceria e confiança”, afirmou Hussein Bakri, que é Líder do Governo na Assembleia Legislativa.

Os recursos anunciados nesta quarta-feira já são fruto do compromisso assumido pelo Governador Ratinho Junior quando da liberação de R$ 11,3 milhões do Executivo estadual para o Hospital Municipal de Foz. Como a Prefeitura faz aportes mensais robustos para a manutenção do hospital, o Governo está apoiando financeiramente alguns projetos prioritários para a cidade, no intuito de liberar o caixa do município para outros investimentos.

Ao comemorar mais essa conquista para Foz, Chico Brasileiro afirmou que o projeto de recape asfáltico e obras de drenagem no Jardim Central e no Parque Monjolo vai solucionar o histórico problema de alagamentos que aflige mais de 5 mil moradores da comunidade. “Graças a esse aporte do Governo do Estado, vamos pôr fim a uma dor de cabeça de anos. Agradeço ao deputado Hussein Bakri, que está cuidando muito bem de Foz na Assembleia e junto ao Governo. Tenho certeza que nossa cidade ainda terá muitas boas notícias neste semestre”, disse o Prefeito.

