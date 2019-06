FOZ DO IGUAÇU TERÁ VOOS DIRETOS COM A BOLÍVIA PELA AMASZONAS LÍNEA AÉREA

O anúncio foi feito pela empresa e as operações começam a partir do dia 15 de dezembro

Foz do Iguaçu terá uma ligação direta com a Bolívia. A boliviana Amaszonas Línea Aérea anunciou uma nova rota entre a Terra das Cataratas e o aeroporto Viru Viru, em Santa Cruz de La Sierra. As operações iniciam a partir do dia 15 de dezembro. Também está programada uma ligação direta do aeroporto boliviano com o Rio de Janeiro.

“O público dos países andinos vem crescendo muito em visitação nas Cataratas do Iguaçu. Santa Cruz de la Sierra é o motor econômico da Bolívia, com mais de 3,3 milhões de habitantes. Este voo da Amaszonas, com importantes conexões lá no aeroporto de Viru Viru, amplia nossa ligação com o mundo andino”, afirma o secretário de Turismo, Indústria, Comércio e Projetos Estratégicos, Gilmar Piolla.

Os voos saem de Santa Cruz de La Sierra às terças, quintas e domingos, sempre às 23h30, e chegam em Foz do Iguaçu às 2h40. O horário inclui fuso de duas horas de diferença com o país vizinho. As partidas do aeroporto iguaçuense serão realizadas segundas, quartas e sextas, a partir das 04h40 com chegada prevista, às 05h50, na Bolívia.

Os dois novos destinos brasileiros serão operados pelo Embraer E190 com capacidade para 112 passageiros. As novas aeronaves adquiridas já fazem parte da renovação da frota comunicada pela Amaszonas. A empresa boliviana mantém rotas com Paraguai, Chile, Uruguai e Peru.

Os bilhetes aéreos já podem ser adquiridos no site da empresa e nas agências de viagens.

Conectividade

Os novos voos também vão ampliar a conectividade dos países andinos com o Destino Iguaçu, o que favorecerá imediatamente o aumento na visitação de turistas a Foz do Iguaçu.

De acordo com as estatísticas do Parque Nacional do Iguaçu, no primeiro quadrimestre deste ano, o número de bolivianos que visitaram as Cataratas do Iguaçu, uma das Sete Maravilhas Mundiais da Natureza, aumentou 51,4% em comparação com o mesmo período do ano passado.

Com esse crescimento, a Bolívia subiu uma posição em relação ao ano passado e está entre os 20 primeiros países no ranking de visitação a Foz do Iguaçu. Nos quatro primeiros meses de 2019, 3.195 bolivianos estiveram nas Cataratas do Iguaçu, enquanto que no mesmo período de 2018, 2.110 visitantes daquele país passaram pela unidade de conservação.

(Com Portal da Cidade)