FOZ DO IGUAÇU TERÁ FEIRA COM ROBÔ GARÇOM E NOVAS TECNOLOGIAS

Começa nesta quarta-feira (12) a 14ª edição do Festival das Cataratas, uma feira que reúne profissionais do turismo para apresentar produtos e negócios no setor. Ao todo são esperados mais de oito mil visitantes nos três dias de evento que ocorre em Foz do Iguaçu

O foco desse ano passará por soluções tecnológicas e sustentáveis, aplicadas à área, que vão desde leitores ópticos até um robô garçom, que promete através da inteligência artificial, sugerir harmonizações e um menu completo ao gosto do cliente.

O idealizador e coordenador do festival, Paulo Angeli, explica que devem participar do evento não só empresários e profissionais da tríplice fronteira, como também egípcios, peruanos e marroquinos.

“Todos os municípios de vocação turística do Paraná estarão presentes, representantes do setor hoteleiro, agentes de viagem e também o público geral. É um encontro importante para gerar novos negócios”, pontua Angeli.

Localizada estrategicamente em uma das fronteiras turísticas mais importantes do país, o festival é uma prova, de acordo com o coordenador, de que o setor dá respostas ativas à recuperação da economia.

“A região Sul mostra que o setor não está em crise. Em Foz do Iguaçu, por exemplo, a resposta é rápida para ações recentes como a quebra da necessidade de vistos para visitantes de países como Estados Unidos, Canadá e Japão e valorização do dólar, que desperta o interesse de visitantes internacionais na região ”, complementou.

Outro ponto que deve ser destaque no encontro é o turismo religioso, que contará com um salão exclusivo para tratar de cultura e espiritualidade, além de palestras que orientarão sobre a experiência de peregrinos e estratégias para vender o Paraná e seus atrativos religiosos.

Análise de comportamento de turistas é tendência

Um dos destaques da área de tecnologia, a empresa curitibana Fator BLE deverá apresentar ao público e empresários novidades para automatizar o setor turístico, modernizando a gestão de informações do setor. Especializada em pesquisa e desenvolvimento de soluções tecnológicas, a empresa apresentará ao público nesta semana o robô garçom e o mapa de calor – ferramenta de análise de comportamento de turistas em determinadas atrações.

“As pessoas tendem a imaginar que a inteligência artificial é algo muito futurístico, mas a nossa intenção com o garçom, por exemplo, é mostrar a aplicabilidade ao mercado atual”, conta Cid Vianna, diretor de novos negócios da Fator BLE. “Quando o cliente opta por um prato vegetariano, a inteligência artificial automaticamente cruza outras opções no cardápio para sugerir sobremesas condizentes com sua primeira escolha, o vinho que harmoniza, por exemplo. São aplicações próximas a nossa realidade”, pontua.

Outro recurso que a empresa levará ao festival é um sistema de mapeamento que reúne informações como a concentração de pessoas em um determinado espaço, o tempo despendido nessas paradas, além de estratificação por gênero.

“A análise de comportamento é muito pouco explorada no que diz respeito ao turismo. Com o mapa, podemos comparar, por exemplo, se de fato uma nova atração ou uma sala do museu específica, é o que prende as pessoas por mais tempo. É uma ferramenta capaz de poupar investimentos errados, em uma área que não recebe tanto incentivo”, comenta. “Cabem análises sensíveis, como se o espaço está pouco iluminado e afastando as pessoas ou se outros fatores estão atrapalhando na visitação”, conclui.

O mapa que já foi usado em pontos turísticos de Foz do Iguaçu, como o Parque das Aves, será testado no próprio festival para levantar dados como os stands mais visitados, maiores concentradores de negócios e disposição dos corredores.

A feira receberá o público geral no dia 13 de maio e encerrará no início da noite de sexta, quando chefes de cozinha da tríplice fronteira contarão sua experiência criando um prato Jesuíta Guarani, construído a partir da cultura gastronômica do Brasil, Paraguai e Argentina.

(Com Gazeta do Povo)