Foz do Iguaçu: NEY PATRÍCIO É O NOVO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Vereadores empossados definiram composição das Comissões Permanentes.

Nesta sexta-feira (01) a Câmara Municipal de Foz do Iguaçu empossou os 15 vereadores eleitos para Legislatura de 2021 a 2024 neste dia 1º de janeiro de 2021. Após o ato de posse, a sessão foi suspensa para composição da chapa concorrente à mesa diretora que vai comandar a Casa no biênio 2021/2022.

A formação deu-se em chapa única, denominada “Todos por Foz”, composta por Ney Patrício (PSD) – Presidente; Rogério Quadros (PTB) – 1º Vice-Presidente; Carol Dedonatti (PP) – 2º Vice-Presidente; Yasmin Hachem (MDB) – 1ª Secretária e Valdir de Souza – Maninho (PSC) – 2º Secretário.

Da esquerda para a direita: Valdir de Souza – Maninho (PSC); Yasmin Hachem (MDB); Ney Patrício (PSD); Carol Dedonatti (PP) e Rogério Quadros (PTB).

Vitória fácil e descontentamentos

Mesmo obtendo ampla maioria, a chapa encabeçada por Ney Patrício foi eleita por 12 votos dos 15 possíveis. Os 3 votos que votaram em branco foram o Cabo Cassol – Podemos, Dr. Freitas – PSD e João Morales – DEM. O Dr. Freitas companheiro de partido (PSD) do presidente eleito, além do voto em branco, não escondia insatisfação com o o resultado das articulações que resultaram na vitória do novo comando da “Casa de Leis” dos iguaçuenses.

Quanto aos outros dois votos em branco, vereadores João Morales e Cabo Cassol, há de se registrar que ambos são de partidos (DEM e Podemos) que estavam em coligação que apoiaram Paulo Mac Donald Ghisi (Podemos) nas eleições de novembro passado, contra o prefeito reeleito, “Francisco Chico” Brasileiro (PSD). Tanto Morales, quanto o Cabo Cassol, apontam que deverão ser oposição ao governo de Chico Brasileiro.

Imprevisível – Já em relação ao vereador Dr. Freitas, há uma incógnita sobre a postura que terá ante a atual administração municipal. Mesmo sendo do mesmo PSD de Chico Brasileiro e Ney Patrício, não se base se estará na base de sustentação do prefeito ou não.

Protetora Carol surpreendeu

Para surpresa de boa parte do meio político, a vereadora mais bem votada de Foz do Iguaçu, Protetora Carol Dedonatti (PP), apesar de ser de partido que compunha a chapa majoritária de oposição a Chico Brasileiro nas eleições de novembro (o PP, que tinha Bibiana Orsi como candidata a vice de Paulo Mac Donald), integrou a chapa de Ney Patrício, sendo eleita 2ª Vice-presidente da Câmara, quando no PP/Foz se esperava que ela fosse fazer parte da oposição ao prefeito eleito.

A postura da “Protetora” Carol poderá ter desdobramentos internos no PP local, segundo fontes ouvidas pelo O IGUASSU.

Durante a sessão, foi realizado um minuto de silêncio em respeito e memória das vítimas da Covid-19 no Brasil e em todo o mundo.

Desafios



Ney Patrício fez uso da palavra já como Presidente eleito. “Demonstro minha gratidão pelos vereadores que acreditaram em uma chapa vencedora e que vai trabalhar pela cidade. Os desafios são enormes, recursos sempre finitos e necessidades infinitas. Um ano que começa hoje com muitos desafios, em especial a situação econômica da nossa cidade”, afirmou Ney Patrício (PSD) em pronunciamento na tribuna durante a Sessão, após a eleição da nova Mesa Diretora do Legislativo local.

Findado o ato de eleição, o Presidente eleito da Câmara assumiu a condução dos trabalhos e passou-se então a eleição das Comissões Permanentes do Legislativo.

Comissões Permanentes

Menos tranquila, pelo menos para o prefeito Chico Brasileiro, foi a eleição das Comissões Permanentes. Pelo menos nas duas mais importantes delas, a de Legislação, Justiça e Redação (na qual, primeiramente, também passam todos os Projetos e Pedidos de Remanejamentos) e a Mista (que trata do Orçamento Municipal), a composição das mesmas não permitiu que ficassem “dominadas” pela base de apoio do prefeito reeleito.

Com a composição da Comissões no Legislativo, Chico Brasileiro poderá ter alguns “dissabores”, caso, claro, não hajam as contumazes “negociações políticas”… Assim ficaram compostas as Comissões Permanentes:

Comissão de Legislação, Justiça e Redação:

Rogério Quadros (PTB) – Presidente

Dr.Freitas (PSD) – Vice-Presidente

Anice Gazzaoui (PL) – Membro

Alex Meyer (PP) e Yasmin Hachem (MDB): Suplentes

Comissão de Economia, Finanças e Orçamento:

Adnan El Sayed (PSD)– Presidente

Rogério Quadros (PTB) – Vice-Presidente

Membro: Jairo Cardoso (DEM)

Kalito (PSD) e Yasmin Hachem (MDB): Suplentes

Comissão de Obras, Urbanismo, Serviços Públicos, Ecologia e Meio Ambiente

Protetora Carol (PP) – Presidente

Edivaldo Alcântara (PTB)– Vice-Presidente

Kalito (PSD) – Membro

João Morales (DEM) e Galhardo (Republicanos) – Suplentes

Comissão de Educação, Cultura, Esporte, Saúde, Assistência Social e Defesa do Cidadão

Maninho (PSC) – Presidente

Yasmin Hachem (MDB) – Vice-Presidente

Cabo Cassol (Podemos) – Membro

Alex Meyer (PP) e Jairo Cardoso (DEM): Suplentes

Comissão de Turismo, Indústria, Comércio, Assuntos Fronteiriços e Segurança Pública

Anice Gazzaoui (PL) – Presidente

João Morales (DEM) – Vice-Presidente

Galhardo (Republicanos) – Membro

Dr.Freitas (PSD) e Kalito (PSD) – Suplentes

Comissão Mista

Rogério Quadros (PTB)- Presidente

Kalito (PSD) – Vice-Presidente

Adnan El Sayed (PP) – Membro

Anice Gazzaoui (PL) – Membro

Maninho (PSC) – Membro

Resumo da Ópera

Não resta dúvida sobre a competência da articulação de Ney Patrício, que sai como o grande vitorioso do processo de transição no Legislativo de Foz do Iguaçu, mas se existe um outro grande vencedor com a vitória dele, este é o prefeito reeleito, Chico Brasileiro, que, com a eleição de seu companheiro de partido (PSD) na presidência da “Casa de Leis” e com a ampla maioria de apoio dos vereadores para a sua nova gestão municipal, “navegará em águas tranquilas”, tranquilas, pelo menos, até que comecem a chegar suas contas de gestão do mandato passado para serem aprovadas (ou não…) pelos edis… Aí serão necessários, por assim dizer, novos “ajustes” políticos…

(Da Redação com Diretoria de Imprensa da CMFI e foto de Yassine Ahmad Hijazi)