Foz do Iguaçu: NEY PATRÍCIO DETERMINA RETOMADA DE ATENDIMENTO NA CÂMARA MUNICIPAL EM JANEIRO

Volta do expediente no Legislativo iguaçuense será de acordo com normas sanitárias de prevenção ao COVID-19.

O novo presidente da Câmara Municipal, Ney Patrício (foto ao lado), em consenso com os vereadores empossados. O Ato da Presidência (em anexo) demonstra a determinação do Legislativo, já no mês de janeiro, de reaproximação às reivindicações dos moradores de Foz do Iguaçu.

Os iguaçuense ao realizarem a visitação, já encontrarão os vereadores e servidores em plena atividade.

Os procedimentos para acesso temporário são: uso obrigatório da máscara, aferição de temperatura e higienização prévia das mãos e calçados.

Será permitido o acesso temporário após identificação na recepção. Um servidor irá acompanhar o visitante (vedada a permanência de público no saguão) para evitar aglomeração.

A visita será em número máximo de até 2 (duas) pessoas, por vez, ao gabinete de cada vereador, respeitando as normas sanitárias.

Caso haja interesse em realizar outra visita, será orientado o visitante a retornar a recepção e realizar novamente o procedimento de higienização.

O Ato da Presidência 01/2021 ressalta possíveis adequações necessárias tanto para o enfrentamento de possíveis novas fases, quanto para flexibilização das medidas sanitárias no espaço do Legislativo Municipal, dependendo da evolução dos casos.

Ney Patrício já retornou ao expediente no gabinete da presidência da “Casa do Povo” iguaçuense. Na foto o presidente do Legislativo local atende lideranças comunitárias.

“ A reabertura da Câmara para atendimento gradual ao público atende um anseio popular. A proposta teve consenso de todos os vereadores. O ato é um primeiro sinal de que a nova legislatura quer se aproximar das reivindicações da sociedade. O atendimento ocorrerá respeitando todas as normas sanitárias”, ressaltou Ney Patrício (PSD).

Primeira Reunião Extraordinária – O presidente da “Casa de Leis” também convocou a primeira Reunião Extraordinária do Legislativo para dia 11 deste mês, segunda-feira próxima. Na pauta, o projeto do prefeito reeleito Francisco “Chico Brasileiro” para a reestruturação administrativa da Prefeitura de Foz do Iguaçu.

(Da Redação com Assessoria)