Foz do Iguaçu: MORRE O EX-VEREADOR BRAIZ DE MOURA, VÍTIMA DE COMPLICAÇÕES PELA COVID-19

Moura estava internado no Hospital Municipal, onde foi tratado de Covid. Recuperado, teve complicações de comorbidades que possuía e teve falência múltipla de órgãos do ex-vereador.

O ex-vereador de Foz do Iguaçu, Braiz de Moura, 57 anos, faleceu no início da madrugada desta quinta-feira, 11 de fevereiro de 2021, vítima de complicações causadas pela Covid. Ele ficou internado por 20 dias no Hospital Municipal Padre Germano Lauck e apesar de vencer o período ativo do vírus, sofreu complicações agravadas pelo diabetes. O quadro evoluiu para uma falência múltipla de órgãos. Antes mesmo de pegar Covid, a diabetes já havia lhe tirado a visão.

Braiz de Moura foi vereador de 2005 a 2012 (dois mandatos) sendo que quando decidiu não mais concorrer, ajudou a eleger o sobrinho Rudinei de Moura que também ficou no Poder Legislativo por dois mandatos (2013 a 2020).

Como passou o período de contaminação do vírus, confirmado por testes no Hospital, o corpo foi liberado para velório que acontece na manhã desta quinta-feira no pavilhão da Igreja Católica do Jardim Jupira.

(Da Redação do O IGUASSU)