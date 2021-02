Foz do Iguaçu: JUSTIÇA ELEITORAL RECEBEU AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO, E PODERÁ CASSAR MANDATOS DE PREFEITO E VICE

Ação judicial denuncia possível fraude na prestação de contas e abuso econômico na Eleição de 2020, e Chico Brasileiro e o vice, delegado Francisco Sampaio, poderão ser cassados, caso sejam condenados na ação de impugnação de seus mandatos.

Uma Ação de Impugnação da Mandato Eletivo (AIME) contra o prefeito reeleito de Foz do Iguaçu, Francisco Lacerda Brasileiro do PSD (foto lateral) e seu vice, Francisco Sampaio (PSD), foi protocolizada na Justiça Eleitoral pelo partido PODEMOS, por meio de representação elaborada pelo advogado Juliano Dobler.

A extensa peça processual apresentada contra Brasileiro e Sampaio possui mais de 150 anexos que, em tese, comprovariam diversos crimes eleitorais e o que poderia ser considerado como um suposto caso de “esquema de rachadinha” com finalidade eleitoral, envolvendo servidores municipais doadores de campanha do prefeito reeleito e seu vice.

Em despacho, o Juiz da 147ª Zona Eleitoral de Foz do Iguaçu, Dr. Gabriel Leonardo Souza de Quadros, concluiu, referentemente aos Autos do Processo nº 0600002-77.2021.6.16.0147, que é de sua competência a demanda judicial e que a ação foi apresentada com legitimidade e de forma adequada, e determinou intimações para manifestação dos interessados, o que deve ocorrer nesta semana.

Se for julgada procedente a ação e os denunciados sentenciados como culpados, a Justiça Eleitoral poderá cassar as respectivas diplomações do prefeito reeleito e seu vice, o delegado Francisco Sampaio, e, consequentemente, Francisco “Chico” Brasileiro e o delegado Sampaio perderiam os mandatos obtidos em novembro último passado. A AIME corre em “segredo de Justiça”, determinado pelo juiz da 147ª Zona Eleitoral local.

Da denúncia

A acusação contra Chico Brasileiro e Francisco Sampaio, segundo dados obtidos junto a fontes do O IGUASSU, é de que na eleição de 2020, dentre outros supostos crimes eleitorais, a chapa dos então candidatos a chefia do Poder Executivo da “Terra das Cataratas” teria se beneficiada com abuso do poder econômico, além de cometer fraude em prestação de contas eleitorais e da coação de servidores municipais ocupantes de cargos comissionados (nomeados, sem concurso, por Chico Brasileiro na prefeitura) que teriam sido obrigados a fazer doações, ainda segundo nossas fontes, em “esquema de rachadinha” salarial.

Mais de 50% dos doadores da campanha que reelegeu o prefeito de Foz, segundo dados da Justiça Eleitoral, são servidores da prefeitura. A maioria desses servidores seriam ocupantes de cargos comissionados ou com função gratificada dada por Chico Brasileiro.

Das doações suspeitas

Ainda sobre as doações realizadas para a campanha dos então candidatos Chico Brasileiro e Francisco Sampaio, na campanha eleitoral de 2020, o blog “Não Viu” divulgou os seguintes dados:

1-) Dos 287 doadores da campanha, 158 são servidores da prefeitura de Foz;

2-) Do total desses servidores, 51 ocupam cargos político, os chamados CCs, que não precisam prestar concurso e são ocupados por indicações do próprio prefeito e de seus aliados;

3) Os 107 restantes, são de funcionários de carreira, ou seja, prestaram concurso (muitos deles, segundo fontes do O IGUASSU, em funções gratificadas dadas pelo prefeito Chico Brasileiro);

4-) Os 51 com cargos políticos (nomeados livremente pelo prefeito de Foz, e que por ele podem ser exonerados a qualquer momento, registra aqui o O IGUASSU) doaram R$ 124 mil para a campanha;

5-) Os 107 servidores de carreira doaram R$182 mil.

Muito estranho

Um aspecto que também chama a atenção, é que, em plena pandemia, quando é notória a escassez geral de dinheiro, muitos dos servidores da prefeitura, que fizeram doação para a campanha de Chico Brasileiro e Francisco Sampaio (foto lateral), doaram valores acima, igual, ou um pouco menor do valor líquido dos salários que receberam em novembro.

Alguns dos servidores que tiveram seus nomes apresentados como doadores de campanha de Chico Brasileiro, conforme informação de uma das fontes desta matéria, negam que tenham realmente doado recursos próprios e outros dizem que sequer sabiam que seus nomes haviam sido apresentados a Justiça Eleitoral como doadores.

Ainda segundo a informação recebida da fonte pelo O IGUASSU, “Vários doadores teriam recebido, pouco antes das doações constantes nas prestações de contas de Chico Brasileiro na Justiça Eleitoral, o dinheiro para fazerem as tais doações. Outros colegas meus na prefeitura dizem que tiveram seus nomes usados como doadores, sem a autorização deles. Eu doei de verdade e nem fui forçado como alguns comissionados foram, mas fui traído. Fui exonerado sem nenhuma satisfação.”, diz uma das fontes deste portal de notícias, que recentemente foi exonerada do cargo comissionado que ocupava na prefeitura.

Quebra de sigilo bancário

Durante a análise dos dados da AIME pelo Ministério Público Eleitoral e por servidores técnicos da Justiça Eleitoral, uma das medidas que podem ocorrer para a aferição de dados das doações (origem, datas de entrada de valores nas contas-correntes de doadores e suas respectivas datas de doação a campanha de Chico Brasileiro/Francisco Sampaio e etc.) é a quebra do sigilo bancário dos doadores.

Outra quebra de sigilo que também pode ser requerida é a de sigilo fiscal dos doadores, para que seja aferido se o recurso doado a campanha do prefeito reeleito de Foz corresponde ou não ao teto de 10% dos valores declarados no imposto de renda no ano anterior (exercício fiscal de 2019) a eleição de 2020.

As possíveis quebras de sigilos bancário e fiscal dos doadores poderá resultar em “incômodo” adicional para os mesmos, afinal, a vida financeira deles, doadores, será passada por uma minuciosa auditoria, a qual, talvez para alguns desses apoiadores da eleição de Chico Brasileiro, pode ser extremamente indesejável…

Impacto das doações suspeitas no resultado da eleição

Portanto, no total, as candidaturas de Chico Brasileiro e de Francisco Sampaio, recebeu dos servidores da prefeitura, R$ 306 mil. No total, as doações para a campanha do atual prefeito somaram R$ 791 mil, dos quais os R$ 306 mil doados pelos servidores municipais representam cerca de 35% de todas as doações a campanha do prefeito reeleito.

Considerando que a eleição de Chico Brasileiro e do delegado Sampaio em 2020 foi conquistada somente com uma vantagem de 2.657 votos (diferença percentual de apenas 2,2% para o segundo colocado, o ex-prefeito Paulo Mac Donald) e que as doações apontadas como suspeitas na AIME movida contra o prefeito e o vice, a Justiça Eleitoral, a princípio, também deverá avaliar o impacto desse aspecto no resultado das eleições em Foz do Iguaçu.

Da Legislação/Cassação de mandatos

Compete a Justiça Eleitoral fixar a data de nova eleição. em caso de perdas de mandato

Perda de mandato – Conforme um advogado consultado pelo O IGUASSU, caso o prefeito de Foz do Iguaçu, Chico Brasileiro, e seu, vice, Delegado Sampaio, tenham seus mandato cassados, segundo o Art. 224 do Código Eleitoral, em tese, o atual presidente do Legislativo Municipal, vereador Ney Patrício do PSD (foto ao lado) é o único legitimado a assumir a chefia do Executivo Municipal interinamente, e eleições diretas deverão ser realizadas, ainda que a dupla vacância dos cargos de prefeito e vice-prefeito se dê no primeiro semestre do terceiro ano de mandato dos representantes do Executivo e/ou no segundo biênio da legislatura.



Conforme o § 3º do Código Eleitoral, a decisão da Justiça Eleitoral que importe na cassação do diploma e na consequente perda de mandato em pleito majoritário, acarreta na realização de novas eleições, com a impossibilidade de participação do (s) candidato (s) que tiverem seus mandatos casados, ou seja, se cassados, Chico Brasileiro e seu vice, em tese, não poderão concorrer na nova eleição para a chefia do Executivo.

STF – O Supremo Tribunal Federal descartou em 2018, a exigência do trânsito em julgado de cassação de mandato para que sejam feitas novas eleições. O Plenário entendeu que políticos nessa situação devem perder o cargo a partir do julgamento do Tribunal Superior Eleitoral, e não apenas com decisão do STF, como determinava a minirreforma eleitoral de 2015 (Lei 13.165).

Os ministros decidiram ainda que, quando um município não conta com segundo turno — ou seja, os que tem menos de 200 mil eleitores, a exemplo de Foz do Iguaçu — e um prefeito é impugnado, deve-se realizar novas eleições. Desta forma, ficou mantido o texto da minirreforma eleitoral.

Da AIME – A Ação de Impugnação de Mandato Eletivo (AIME), tem previsão constitucional (artigo 14, parágrafo 10º) e permite que o mandato do candidato eleito possa ser impugnado perante a Justiça Eleitoral em até 15 dias após a diplomação. O objetivo é barrar o político que obteve o cargo por meio de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. Esse tipo de ação tramita em “segredo de Justiça”, mas o julgamento, também por força de Lei, tem que ser público.

Não se trata portanto, de uma ação de impugnação de candidatura, onde podem ser analisadas as condições de elegibilidade do candidato, e sim uma ação que analisa as ações do candidato eleito durante o pleito, que possam ter levado o mesmo a desequilibrar o pleito eleitoral através de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude.

A iniciativa para propor a AIME pode ser dos partidos, das coligações, dos candidatos ou do Ministério Público.

