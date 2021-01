Foz do Iguaçu: DICAS PARA A SUA PRIMEIRA VIAGEM À “TERRA DAS CATARATAS”

Para você que ainda não conhece Foz do Iguaçu, e também para quem novamente visitará a “Terra das Cataratas, confira um resumo com as principais dicas, os melhores passeios e os lugares que valem a pena conhecer ou revisitar.



Por sua beleza natural, a cidade de Foz do Iguaçu automaticamente atrai pessoas do mundo inteiro. É bastante comum ver turistas estrangeiros por todas as partes. A boa quantidade de voos domésticos para lá também é um incentivo a mais para que a cidade entre na lista de desejos de muitos viajantes brasileiros.

Aconchegante que é, Foz do Iguaçu tem tudo para cativar seu coração já nos primeiros momentos. Os amantes da natureza precisam dividir sua atenção entre paisagens inesquecíveis, espécies raras de animais e muito verde! Além das belíssimas Cataratas, a cidade oferece, também, atividades radicais, parques, variedade de restaurantes, passeios, hotéis sofisticados e muito mais! Sem contar a possibilidade de fazer comprinhas no Paraguai, que podem valer muito a pena.

Pontos turísticos de Foz do Iguaçu

Confira um mapinha com os principais pontos turísticos da cidade:

1 – Parque Nacional do Iguaçu

O Parque Nacional do Iguaçu faz fronteira com o território argentino e fica localizado ao extremo oeste do Paraná. São aproximadamente 185 mil hectares no lado brasileiro. Mais conhecido por ser a casa das Cataratas na bacia do Rio Iguaçu, é considerado Patrimônio Natural da Humanidade pela Unesco.

O tipo de vegetação predominante é a mata pluvial e a mata de araucária, com a presença de palmeira, imbuía, caviúna, erva-mate, e muito mais. O espaço oferece, também, atrações como trilhas e atividades de eco-aventura como rafting, rapel, escalada em rocha e passeios de barco em meio às quedas.

Cataratas do Iguaçu

Elas são formadas pelo Rio Iguaçu, que percorre 1320 km até sua foz, na cidade de Foz do Iguaçu, fazendo fronteira com a Argentina. Faltando 18 km para se juntar ao Rio Paraná, o Iguaçu vence um desnível que se precipita em 275 quedas de 65 metros de altura em média, uma vazão média de 1.500 m³ por segundo, numa largura de 2.780 metros.

Do lado brasileiro há uma trilha que passa por vários mirantes e um elevador panorâmico ligando a base das quedas ao nível superior do rio. Há também passarelas, caminhos que foram construídos para levar o turista a diversos mirantes, assim apreciando tudo de mais perto.

2 – Parque Nacional Iguazú – Argentina

Brasil e Argentina contam com parques incríveis para que turistas do mundo inteiro possam conhecer diversos ângulos das famosas Cataratas. É importante que o viajante visite os dois lados, tanto brasileiro quanto argentino, para não perder nenhum detalhe. Sem contar que cada um tem sua característica.

A visita ao Parque Iguazú soma, no total, cerca de 6 km de caminhada, divididos em três trilhas importantes. É interessante começar pela trilha inferior (1.400m), fazer depois a trilha superior (650m) e, por fim, a trilha que leva à Garganta do Diabo (1.100m), onde os turistas veem de cima a maior e mais volumosa queda d’água dos parques. Entre os destaque do lado argentino estão as passarelas que ficam acima da mata e das cachoeiras e funcionam até como pontes.

Para chegar não é obrigatório estar de carro. Há ônibus saindo de Foz do Iguaçu até o centro de Puerto Iguazú, onde será necessário outra condução até as Cataratas.

3 – Parque das Aves

O Parque das Aves é super jovem: foi criado em 1994 com a proposta de oferecer condições de preservação ambiental e reprodução de animais. Possui uma área de 17 hectares de mata nativa, onde é possível conhecer os viveiros de aves tropicais raras e coloridas como periquitos, araras, flamingos e tucanos. Conta ainda com borboletário, viveiro de beija-flores e o setor de répteis com cobras e jacarés.

Atualmente o parque tem aproximadamente 1.500 aves de 140 espécies, sendo 90% das aves de Mata Atlântica. É possível tirar foto com uma arara em seu braço, basta enfrentar a fila que normalmente é grandinha. Mas vale a pena esperar! (somente possível dentro do passeio opcional Backstage Experience)

4 – Macuco Safári

Dentro do próprio Parque Nacional do Iguaçu, o Macuco Safári recebe visitantes do mundo todo para mostrar a força da natureza por meio da água. Isso acontece em um passeio de barco nas quedas das Cataratas, combinando aventura e emoção. Fique tranquilo, pois a empresa responsável tem todas as certificações de segurança necessárias e sua experiência tem tudo para ser positiva.

O preço é um pouco salgadinho: adultos pagam R$ 246 no ingresso, enquanto crianças entre 7 e 11 anos e pessoas com mais de 60 anos pagam meia entrada. Do lado argentino das Cataratas é possível fazer um passeio de aventura bem parecido.

Dica! Há um passeio similar ao Macuco Safári realizado do lado argentino das Cataratas, chamado Gran Aventura. Vale a pena comparar os preços, pois às vezes ele é mais barato.

5 – Passeio de helicóptero

Uma alternativa para explorar ainda mais todos os detalhes das Cataratas é observando do alto. Há passeios de helicóptero que saem do Parque Nacional do Iguaçu, geralmente com valores altos por poucos minutos de voo. Não é tão barato, porém certamente a satisfação pela paisagem é garantida.

6 – Itaipu Binacional

A Usina Hidrelétrica de Itaipu é a maior geradora de energia limpa e renovável do planeta. No local, são oferecidas atrações turísticas, recebendo visitantes do mundo inteiro. O empreendimento é binacional e foi desenvolvido por Brasil e Paraguai, com o objetivo de aproveitar o potencial hidráulico das águas do Rio Paraná.

Há uma visita panorâmica muito bacana, que dá uma visão geral de todos os principais pontos da Usina e do reservatório que abastece Itaipu. Tem mirantes, além da gigantesca barragem de aproximadamente 8 km de extensão e 196 metros de altura. Além disso, há o reservatório de 1.350 km². Este passeio é feito em um ônibus de dois andares, acompanhado de guias turísticos.

É possível, também, fazer o passeio de barco chamado de “Porto Kattamaram”, que passa por todo o lago de Itaipu. Uma experiência bem legal. Caso você prefira o passeio convencional, no ônibus, você vai desembolsar R$ 42 por cerca de duas horas de passeio.

7 – Marco das 3 Fronteiras

No ponto em que fazem fronteira comum, Brasil, Argentina e Paraguai estabeleceram seus limites territoriais e selaram uma integração ao construir obeliscos que passaram a ser chamados de Marco das Três Fronteiras. Cada qual tem um formato diferente e é pintado com as cores do respectivo país.

O marco brasileiro tem forma de pirâmide e seu mirante proporciona uma das mais belas visões da região, com vista panorâmica dos três países, podendo observar o encontro dos Rios Iguaçu e Paraná.

8 – Visitar Puerto Iguazu

A cidade de Puerto Iguazú ganha destaque por sua vida noturna, que é uma ótima opção para quem curte uma programação mais tranquila. No período noturno é possível encontrar uma grande variedade de restaurantes, bares e cafés, que servem ótimas refeições a um preço mais em conta do que no Brasil.

Entre os pontos de interesse da cidade estão a Feirinha, onde se compram bons queijos e azeitonas, e o novo Shopping Punto Iguazú. Como estamos tratando de Argentina, não deixe de experimentar uma deliciosa carne – uma das grandes especialidades de nosso país vizinho – e de comprar alfajores com doce de leite.

9 – Casino Iguazú

O cassino do Iguazú Grand Resort & Casino é um dos locais mais procurados na noite. O lugar fica na Argentina sim, mas a proximidade com Foz é tão grande que não impede ninguém de conhecê-lo e apostar algumas fichas. O cassino, inclusive, oferece transporte gratuito, favorecendo ainda mais quem está sem carro e se hospeda em Foz do Iguaçu.

10 – Mesquita Muçulmana

Em Foz do Iguaçu é possível conhecer mais sobre religiões pouco difundidas no Brasil. A mesquita muçulmana sunita Omar Ibn Al-Khattab, construída a partir de 1981, oferece visitas guiadas entre 9h/11h30 e 14h/17h30.

Como são sunitas, as orações ocorrem 5 vezes ao dia – nestes momentos, não são permitidas visitas. Como na religião católica, em que as igrejas possuem um sino, a mesquita possui um chamamento, que é feito com a própria voz humana. Guiada pelo Alcorão, a religião tem costumes diferentes daqueles com que os brasileiros estão acostumados, como o fato de homens e mulheres rezarem em espaços separados.

Para participar da visita guiada é preciso que todos retirem os calçados e que as mulheres cubram o cabelo com um véu que a própria mesquita oferece.

11 – Templo Budista Chen Tien

Não muito conhecido por moradores de Foz e turistas, o Templo Budista Chen Tien fica próximo ao Rio Paraná, que divide Brasil e Paraguai. O espaço onde fica o templo é, ao mesmo tempo, um lugar para as orações e também um parque de esculturas.

Na visita ao local, é possível encontrar uma grande variedade de esculturas, incluindo a de um buda com 7 metros de altura. O templo é ideal para quem quer entender um pouco melhor o budismo ou simplesmente visitar um lugar tranquilo. Seu acesso de ônibus não é dos mais fáceis, por isso é melhor ir de carro ou táxi.

12 – Super Carros

Fundado em 2009, o Super Carros foi criado especialmente para aqueles que são apaixonados por adrenalina e velocidade. A empresa possui o maior acervo de carros super esportivos da América Latina, com uma estrutura de mais de 2.400 metros quadrados de área dedicados ao mundo automotor, conta com games, simuladores, bar temático e diversas outras atrações, além de dispor de mais de 30 carros expostos e disponíveis para dirigir. Há uma equipe treinada para realizar passeios dirigindo ou de carona, proporcionando sem dúvida uma ótima experiência em estar a bordo das super máquinas mais desejadas.

13 – Bar de gelo em Foz do Iguaçu

Foz do Iguaçu atualmente conta com dois bares de gelo: o Dreams Ice Bar, que é considerado um dos maiores do mundo, e o Ice Bar Brasil, que é o mais antigo da cidade. Ambos possibilitam uma experiência curiosa e divertida para quem quer sentir temperaturas abaixo de zero. Os ambientes são feitos em gelo, com um belo cenário polar e diversas esculturas. No valor da entrada estão inclusos o casaco e luvas que vão ajudar a amenizar um pouco o frio enquanto o visitante curte a experiência pelas áreas internas.

14 – Salto de paraquedas

Se você gosta de adrenalina e não tem medo de altura, uma dica é pular de paraquedas em Foz. Atualmente a empresa que oferece esse serviço é a Fly Foz Paraquedismo, posição antes dominada pela Skydive que encerrou as operações durante a pandemia. Na prática, são 30 minutos de voo panorâmico sobre a região, vendo do alto pontos turísticos como a Hidrelétrica de Itaipú, as Cataratas do Iguaçu, a Tríplice Fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina, e muito mais. Você estará em queda livre por 40 segundo e a mais de 200 quilômetros por hora. Tem coragem?

15 – Parque aquático Blue Park

Se você gosta de parques aquáticos, o Blue Park pode ser interessante fazer parte do seu roteiro. Com águas termais, o espaço tem a terceira maior praia termal com ondas do mundo e promete muita diversão para todos. São 9 tipos de ondas que chegam a ter 1,20m de altura, com areia natural e um cenário paradisíaco onde a cor da água lembra o mar caribenho. Organize-se para passar um dia inteiro no local, aproveitando também para relaxar diante das piscinas.

16 – Aguaray Eco Esportes

Os amantes de esportes de aventura ligados à natureza vão gostar bastante das atividades oferecidas pela Aguaray Eco Esportes. Entre elas, há a canoagem, caminhada (trecking), trilhas, stand up paddle, cachoeiras, caiaques… Tudo isso nas belezas naturais de Foz, como os rios e floresta rica em fauna e flora.

17 – City tour em Foz do Iguaçu

Pagar para fazer um City tour em Foz do Iguaçu pode ser mais vantajoso se você tiver pouco tempo na cidade. Então o serviço pode valer a pena para economizar tempo. O turista entra em um ônibus panorâmico aberto e segue pelas ruas passando por pontos turísticos importantes. É interessante também para se aprofundar mais sobre os assuntos da cidade com o guia trilingue que vai a bordo com você. Vá com a câmera ou celular com as baterias preparadas para muitas fotos! O passeio é completamente fotográfico e, por isso, o ônibus é descoberto. Em caso de previsão de chuva, pode ser interessante levar uma capa para se proteger.

18 – Dreamland

O Dreamland é um complexo de entretenimento que abriga diferentes atrações em Foz do Iguaçu. Entre elas, estão o Museu de Cera, o Parque dos Dinossauros, o Maravilhas do Mundo e o Dreams Ice Bar.

O Museu de Cera é o mais conhecido do espaço, com esculturas de personagens famosos mundialmente, permitindo aos visitantes um encontro com os ídolos. Já o Maravilhas do Mundo é um museu que replica em tamanho pequeno diversos símbolos e atrações turísticas do mundo, entre elas a Torre Eiffel, a Estátua da Liberdade, as Pirâmides do Egito e o Cristo Redentor. Há também o Parque dos Dinossauros, que é uma atração a céu aberto com diversas réplicas de dinossauros em tamanho real. Sobre o Dream Ice Bar já falamos anteriormente: é um bar todo construído em gelo.

Museu de Cera

Como a maioria das atrações do Dreamland são feitas em área fechada, você pode aproveitar um dia de tempo nublado para visitá-lo. Os ingressos ficam com preços mais atrativos quando comprados em combos, combinando entradas de diferentes atrações.

19 – Iguassu Secret Falls

Como o nome sugere, o passeio Iguassu Secret Falls permite conhecer algumas cachoeiras não tão famosas da cidade, em um cenário fantástico de natureza. Para chegar até elas é necessário fazer trilhas que passam por três famosos rios locais. Há um guia que acompanha os turistas na caminhada que tem 4 km com o apoio de um veículo durante todo o percurso. Para que a experiência seja ainda melhor não esqueça de levar repelente, protetor solar, garrafa com água, um lanche se bater a fome antes do almoço, roupa para banho e toalha. Fique atento as instruções dos guias que acompanham o trajeto!

Restaurantes em Foz do Iguaçu

20 – Porto Canoas

O restaurante fica dentro do Parque Nacional do Iguaçu e o buffet oferecido é bastante variado, com diversas opções de sobremesas. Apesar da qualidade e das opções de pratos, o grande destaque mesmo é a varanda do restaurante, de onde é possível ver as Cataratas, além de escutar o som de suas quedas d’água. Sensacional fazer a refeição em um ambiente assim!

21 – Rafain Churrascaria Show

Nesta churrascaria, o sistema também é buffet self-service, com opções de saladas, pratos quentes, sobremesas, comidas árabe, japonesa e churrasco. Neste último, são várias opções, entre elas picanha, alcatra, maminha, lombo, costelinha de porco, linguiça, frango, cupim, costela e a carne de sol. O local trabalha diariamente servindo almoço e jantar. Tudo muito gostoso!

22 – El Quincho del Tio Querido

Se você tem a intenção de atravessar a fronteira e desfrutar um bom churrasco argentino, está é uma excelente opção. Atendimento impecável, garçons super atenciosos (sendo que alguns até falam português) e estrutura bonita. O forte do local, claro, é o churrasco. O cardápio oferece muitas opções. Além disso, são realizadas apresentações de tango no jantar. É muito legal!

Compras em Foz do Iguaçu

23 – Fronteiras

A proximidade com o Paraguai aguça bastante a vontade de comprar um produto que costuma ser mais barato no exterior. Sendo assim, basta atravessar as fronteiras para os países vizinhos para notar ótimas oportunidades de negócio.

Os baixos impostos cobrados no Paraguai em relação ao Brasil fazem com que muita gente viaje até Foz e siga à Cidade do Leste em busca de boas ofertas. Claro que os valores não são vantajosos como em Miami, por exemplo, mas, desde que a cotação do dólar colabore, certamente são melhores do que no Brasil. A procedência, no entanto, pode ser duvidosa, por isso é importante escolher bem onde comprar.

O indicado é atravessar a ponte em ônibus, carro ou táxi, então planeje sua maneira de deslocamento. Se ônibus é sua opção, basta pegar um com destino a “Ciudad del Este” no centro de Foz e descer logo após a alfândega paraguaia. Os pagamentos nas lojas podem ser feitos em dólar, real, guarani ou peso argentino – mas é claro que tudo depende do estabelecimento. O mais indicado é pagar em dólar ou real, quando o câmbio não estiver muito desfavorável. Cartões de crédito também são aceitos, porém verifique se a loja é confiável.

24 – Duty Free Puerto Iguazú

O Duty Free de Puerto Iguazú, na Argentina, é bem bonito. Para que os preços fiquem ainda mais atrativos, é necessário que o dólar não esteja muito alto. Mesmo assim sempre tem muita gente gastando. O local oferece bons preços para chocolates, bebidas alcoólicas, perfumes, cosméticos, óculos, roupas, entre outros. Uma dica é evitar visitar o local à noite, quando está lotado!

Apesar de o free shop ficar antes da alfândega, é preciso estar com RG ou passaporte para fazer compras. O lugar tem transporte gratuito partindo de alguns hotéis em Foz garantindo, assim, uma boa facilidade aos brasileiros.

Hotéis em Foz do Iguaçu

25 – Belmond: Hotel das Cataratas

O Hotel Belmond fica exatamente de frente para as espetaculares Cataratas do Iguaçu, dentro do Parque Nacional do Iguaçu. Conta com quadra de tênis, além de uma belíssima piscina ao ar livre. O mais bacana, mesmo, é a proximidade com as lindas quedas d’água. Experimente observar o pôr do sol!

26 – Wish Golf Resort

Este hotel fica perto da entrada e do lado argentino do Parque Iguaçu, além de estar a 3 km do Parque das Aves. Os quartos são bem sofisticados, com móveis clássicos de madeira e uma decoração mais neutra. O resort oferece programação de lazer para as crianças. Neste caso, se você quiser sair para passear pela cidade, há uma equipe de recreação que pode dar brincadeiras para seu pequeno enquanto você conhece os lugares com mais tranquilidade.

27 – Aluguel de apartamento

Ficar em hotel não é a única opção para os turistas em Foz. Alugar um apartamento é bastante comum e pode ser vantajoso financeiramente, principalmente para famílias. A experiência é bem legal, pois você vive como um morador local, pode fazer sua própria comida ou ir ao supermercado fazer suas compras. Entre os sites utilizados para alugar um apartamento, mesmo que seja por um curto período, estão o Airbnb e o AlugueTemporada.

Dicas gerais

28 – Protetor solar e repelente

Lembre-se que você vai estar, na maioria do tempo, rodeado de áreas com mata. Por isso, muitos insetos naturalmente costumam aparecer. Os repelentes são muito úteis nestes casos, mesmo em dias frios. Além disso, caso você viaje em período de calor, não esqueça do protetor solar. A temperatura costuma subir muito em Foz.

29 – Use sempre roupas confortáveis

Entenda que na grande maioria dos pontos turísticos você vai sempre precisar caminhar, seja dentro do Parque das Aves ou para conhecer as Cataratas, por exemplo. Para apreciar todas as áreas sem problemas, é muito importante estar com roupas que te deixem confortável. Tênis e bermuda são sempre ótimas opções.

30 – Não esqueça dos documentos

Se você tem a intenção de conhecer um pouco de Argentina e/ou Paraguai, não se esqueça de estar com seu RG ou passaporte original válido. Estes documentos são solicitados a todos que querem passar pela fronteira. Uma busca é feita na alfândega e, após alguns minutos de espera, geralmente o acesso é liberado.

31 – Pesos argentinos

No caso da sua viagem se estender a alguma cidade da Argentina ou Paraguai, considere comprar pesos em Foz do Iguaçu, que tem uma cotação muito melhor que a terra do tango.

32 – Capas de chuva

Apesar de ser uma experiência impressionante, nem todo mundo está disposto a ficar molhado com as gotículas vindas das quedas d’água das Cataratas. Portanto, se sua intenção é continuar seco, compre uma capa de chuva ou leve de casa. Cuidado com o celular no bolso, pois é possível que molhe!

33 – Estude as datas

A primeira coisa a fazer antes de programar uma viagem a Foz do Iguaçu é pensar também na maneira que você prefere encontrar as Cataratas. Se a ideia é ver as quedas d’água em seu potencial máximo e com muito volume, vá no verão; se, ao contrário, você prefere ver a beleza de quedas d’água mais definidas, o melhor é ir no inverno. Se não puder escolher a data da viagem, não se preocupe: as Cataratas são um espetáculo incrível o ano inteiro.

Tem mais

E você, chegando na “Terra das Cataratas”, é bom que se informe sobre outros atrativos locais, porquê os que aqui relacionamos não são todos, e a cada dia surgem novas opções…

(Por Gustavo R. G. Lima, da Redação, com Melhores Destinos)