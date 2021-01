Foz do Iguaçu: DIÁRIO OFICIAL E AS NOMEAÇÕES DE CARGOS COMISSIONADOS

Troca-troca. Quem permanece, quem sai e quem entra na nova gestão do prefeito reeleito.

Muita expectativa pela publicação do próximo Diário Oficial de Foz do Iguaçu, no qual deverão constar, espera-se, as nomeações dos nomes que ocuparão os cargos comissionados (sem concurso público) na nova gestão municipal. O Diário Oficial do Município, em 2021, somente foi publicado no dia 02 de janeiro e o foi sem que nele houvesse alguma nomeação divulgada.

Também muito esperada é a divulgação da redistribuição de Funções Gratificadas para os servidores de carreira que receberão do alcaide Francisco “Chico” Brasileiro (PSD) essa forma de adicional salarial. Segundo circula nas redes sociais, serão dadas gratificações até aparentados de Chico Brasileiro e sua esposa, Rosa Jeronymo, para quem o prefeito deve formalizar nomeação como secretária municipal de Saúde.

Circulando nas Redes

Desde ontem já circulam nas redes sociais, críticas sobre possíveis vantagens para aparentados do prefeito Chico Brasileiro e sua esposa, Rosa Jerônimo, que deverá se nomeada pelo alcaide como secretária da Saúde.

Porém, pode ser que o aguardado Diário Oficial do Município (com exonerações, nomeações e concessões de gratificações) não saia tão logo como se espera. A legislação vigente permite que esses respectivos atos do prefeito sejam publicados depois da data da efetiva nomeação.

O fato é que, sem saber quem está nomeado e em qual local de trabalhado está designado um determinado “contemplado” pelo Alcaide, não se pode saber se os “agraciados” efetivamente estarão mesmo trabalhando ou se foram nomeados e, por estar a prefeitura em recesso ou em meio expediente (ou coisa do tipo) recebem sem trabalhar.

Nomes tidos como certos no governo do prefeito reeleito de Foz

Apesar de não haver confirmação oficial (não saiu publicação do Diário Oficial do Município nesta ano – 2021…), é dado como certo que Chico Brasileiro nomeará a própria esposa, Rosa Jeronymo, como secretária na Saúde em substituição a Nilton Bobato que, por sua vez, ocupará a secretaria de Administração, segundo fontes “palacianas” do O IGUASSU.



Também deverão continuar no novo mandato de Chico Brasileiro, o Cel. Marcos Antônio Jahnke, que deixa a secretaria de Governo e assume a pasta da Segurança Pública e Reginaldo Silva, que da Segurança Pública municipal vai para o comando do Foztrans.

Na, até hoje, ineficaz secretaria de Direitos Humanos e Relações com a Comunidade, ocupada por Rosa Jeronymo no primeiro mandato do marido como prefeito, o nome é o da advogada Kelyn Trento.

O MDB iguaçuense deve emplacar seu presidente, o empresário Licério Santos, no primeiro escalão do prefeito reeleito (o empresário deverá ser colocado a frente do Fozhabita).

Também o PL de Fernando Giacobo deverá ser contemplado com espaço político no novo governo de Chico Brasileiro, provavelmente numa futura secretaria de Indústria e Comércio (a qual deverá ser desmembrada da pasta do Turismo) ou nas áreas de Meio Ambiente ou Agricultura.

No Turismo o posto de secretário Municipal é de Paulo Angeli (presidente do PSC e atual presidente do COMTUR) e o advogado Fernando Maraninchi, hoje no Foztrans, assumirá a secretaria de Fazenda.

Ainda sem Comunicação – Entre as possibilidades de disputa na Comunicação Social do município, além de Adilson Borges, estão os bastidores do realinhamento político de Chico Brasileiro com o governador do Paraná, Ratinho Júnior e com o diretor-geral brasileiro da Itaipu, Gal. Silva e Luna, o que, respectivamente se daria por indicações de alguém do quadro de jornalismo da Rede Massa (de propriedade da família Ratinho) ou de nome apontado pela superintendente de Comunicação da Itaipu, a competente, carismática e poderosa jornalista Patrícia Yanovitch.

(Da Redação do O IGUASSU)