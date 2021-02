Foz do Iguaçu: APÓS DENÚNCIA AO MINISTÉRIO PÚBLICO, CÂMARA DEVE RECEBER PEDIDO DE CASSAÇÃO DE VEREADOR NESTA SEMANA

Denunciado por agressão a policial; por violência doméstica; prisão por contrabando e supostamente eleito com compra de votos, são algumas das revelações divulgadas contra o vereador Dr. Freitas, após ofensas contra outros políticos iguaçuenses.

Está cada vez mais complicada a situação do advogado e vereador Jacy Freitas (PSD), o “Dr. Freitas” (foto ao lado), que após matéria do O IGUASSU na semana passada, concedeu entrevista ao programa “Contra Pronto” da Rádio Cultura de Foz do Iguaçu, na quinta-feira (04). Freitas, admitiu que chamou de “ladrão” o prefeito Chico Brasileiro, Ney Patrício – presidente da Câmara Municipal e o vereador Kalito, todos eles companheiros dele no PSD.

Freitas usou os microfones da rádio para se desculpar pelas ofensas aos políticos correligionários dele e para acusar o ex-vereador e atual primeiro suplente do PSD, Márcio Rosa, de ser pessoa interessada em prejudicá-lo politicamente. O vereador fez as acusações ao ser questionado no programa da rádio sobre a quê ele atribui a divulgação das graves acusações que “viralizaram” nas redes sociais nos últimos dias, as quais dão conta de que Freitas teria sido denunciado por crimes previstos na Lei Maria da Penha e que teria contra si medida de restritiva de aproximação de sua cônjuge. Além disso, áudios divulgados revelariam um suposto esquema do vereador para compra de votos nas eleições de novembro de 2020.

Além das acusações contra Márcio Rosa no “Contra Ponto”, Freitas desferiu ataques ao empresário e ex-vereador Marcelo “Marcelinho” Moura, que, ao tomar conhecimento dos ataques que lhe eram feitos pelo edil na rádio, ligou para o programa e, por telefone, rebateu a fala de Freitas e antecipou que tomará as medidas legais contra o vereador.

Márcio Rosa, por sua vez, também ligou no programa, e veemente repudiou a fala de Freitas, dizendo que o vereador mentiu e omitiu fatos na entrevista. Freitas, se retirou do programa antes das contestações feitas por Marcelinho Moura e Márcio Rosa. Especula-se que o vereador teria se retirado da rádio para não se defrontar com os dois alvos de seus ataques.

E o vereador Freitas não se limitou aos ataques a Márcio Rosa e a Marcelinho Moura, na Rádio Cultura. Freitas também aproveitou o programa jornalístico para atribuir a advogada Anatália Peres, suposta manipulação para que a cônjuge dele, Freitas, representasse legalmente o edil. Freitas conjecturou que a advogada, que representa legalmente a cônjuge do edil, teria agido por interesses financeiros.

ASSISTA A ENTREVISTA DO VEREADOR DR. FREITAS A RÁDIO CULTURA:

Novas Denúncias

Boletins de Ocorrência – A todo momento O IGUASSU tem recebido informações contra o vereador Dr. Freitas. Segundo nos foi informado, o vereador, que teria sido preso em 2008 por contrabando, teve contra si, dentre outros, supostos registros de Boletins de Ocorrência (B.O.’s), dentre os quais um que faz alusão ao vereador querer manter relações sexuais com as filhas menores, segundo denúncia de sua cônjuge. Confira os registros policiais:

BOLETIM

BO: 274233 / 2008

NATUREZAS

CAUSAR POLUICAO DE QUALQUER NATUREZA / CAUSAR POLUICAO DE QUALQUER NATUREZA

Data/Hora Registro: 1207760820000

Endereço: avenida safira – 583

Município: FOZ DO IGUACU

Bairro: ouro verde

Envolvidos

JACY FREITAS

“DESCRIÇÃO SUMÁRIA: em patrulhamento pelo posto de combustivel formula foz, verificou – se com a constatação do decibilimetro n° 15865, uma aferição no valor de 111,5 decibéis. Verificado o crime pelo 2° sgt spinassi, bpamb vila velhA, CONTRARIANDO A PORTARIA 092/80, ITEM II, “A”.

dURANTE A ABORDAGEM O SR. JACY FREITAS, AGREDIU FISICAMENTE O SUB TENENTE PENA BPAMB LONDRINA, COM COTOVELADAS NO BRAÇO ESQUERDO, ARREMESSANDO-O CONTRA O RETROVISOR DE SUA CAMINHONETE, CAUSANDO LESÕES NO POLICIAL AMBIENTAL.

FOI UTILIZADO A FORÇA NECESSÁRIA PARA CONTER A REAÇÃO REALIZADA PELA PESSOA ABORDADA, SENDO NECESSÁRIO O USO DE ALGEMAS.DADO VOZ DE PRISÃO, FOI CONDUZIDO ATÉ A 6° SDP PARA PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS.”

BOLETIM

BO: 1285743 / 2020

NATUREZAS

INJURIA

Data/Hora Registro: 1607968260000

Endereço: AVENIDA SAFIRA – 595

Município: FOZ DO IGUACU

Bairro: BAIRRO PORTO MEIRA

Envolvidos

JACY FREITAS

“DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Comparece a esta especializada em 14/12/2020 a noticiante GLADYS MARTINEZ para requerer medidas protetivas contra o noticiado JACY FREITAS. Relata que convive em união estável com o noticiado há 06 anos e possuem duas filhas juntos, com idade de 05 anos e 02 anos; relata que a convivência com o noticiado está insuportável, pois JACY lhe proíbe de ter uma vida social e de trabalhar, que brigam por qualquer motivo e o noticiado lhe proferem xingamentos como “bobalhona, idiota, vagabunda, porca relaxada, otária, ordinária, gansa” e outros; que na data de 11/12/2020 tiveram uma discussão pois entraram em desacordo em relação à educação das filhas, e novamente JACY lhe proferiu ofensas, inclusive para as filhas as chamando de “gansas”. Relata as filhas dormem na mesma cama do casal, e que discutem pois JACY quer manter relações sexuais com as filhas na cama, o que não é aceito pela vitima. A NOTICIANTE informa que a residência onde moram é de propriedade do noticiado, porém a noticiante DESEJA O AFASTAMENTO DO LAR DO NOTICIADO, tendo em vista que não têm para onde ir com as filhas; que já requereu a separação, mas JACY lhe disse para ir embora sem nada. A noticiante informa que não possui telefone fixo, seu celular e whatsap é Nº (45) 99907-6330 e possui endereço de e-mail gladyzmartinezfreitas1096@gmail.com. Informa que JACY possui telefone celular Nº (45) 98819-9225. NÃO DESEJA REPRESENTAR no momento, sendo orientada sobre o prazo decadencial de 06 meses para formalizar a representação, devendo formalizar queixa-crime no Juizado de Violência doméstica contra Mulher, acompanhada de advogado. REQUER MEDIDAS PROTETIVAS.”

Denúncia no MP – Segundo informações recebidas pelo O IGUASSU, na semana passada foi protocolizada no Ministério Público, uma denúncia contra o vereador Dr. Freitas por suposto esquema de compra de votos, na qual, além das gravações de áudio divulgadas em redes sociais nos últimos dias, estariam fundamentas com diversos nomes e valores pagos por votos que teriam sido comprados por Freitas para sua eleição, segundo uma fonte deste meio de comunicação digital.

Pedido de Cassação – Nesta semana o vereador Dr. Freitas será representado na Câmara Municipal, representação que poderá resultar na cassação do mandato do edil. A representação, conforme fontes do O IGUASSU, estaria em fase de definição sobre quem apresentará a mesma, se um ou mais partidos políticos, ou se uma das pessoas vítimas dos ataques do edil do PSD.

Contraditório: Este Portal de Notícias, desde já, está ao dispor do vereador Dr. Freitas, caso o mesmo aqui deseje se manifestar sobre o conteúdo que nesta publicamos.

(Da Redação do O IGUASSU)