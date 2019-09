FOZ DO IGUAÇU ABRE MAIS UMA ETAPA DOS JOGOS DE AVENTURA E NATUREZA

Os Jogos de Aventura e Natureza – Etapa Lindeiros vão colorir o céu de Foz do Iguaçu neste sábado (28)

A programação de abertura da competição terá início às 16 horas, no Gramadão da Vila A, com o show de Sandami e A Banda que Voa, em espetáculo que mistura música e circo a 40 metros de altura. Também haverá outras atividades, como balonismo e parede de escalada, tudo gratuito e aberto ao público.

Essa é a terceira etapa dos Jogos e reúne cidades localizadas às margens do reservatório de Itaipu. A competição segue até o dia 6 de outubro com atividades em Foz do Iguaçu, Santa Terezinha do Itaipu, São Miguel do Iguaçu, Itaipulândia, Diamante do Oeste, Santa Helena, Missal e Medianeira. A promoção é do Governo do Paraná, com patrocínio da Itaipu Binacional.

Participarão do evento da abertura em Foz o vice-governador Darci Piana, diretor-geral brasileiro de Itaipu, Joaquim Silva e Luna; prefeito de Foz do Iguaçu, Chico Brasileiro, e o superintendente de Estado do Esporte, Helio Wirbiski.

“A festa de abertura vai permitir que mais pessoas conheçam ou visitem o Gramadão da Vila A, que já é um tradicional ponto de encontro dos moradores de Foz. E com uma programação grandiosa, digna do que se faz em grandes centros urbanos”, diz Silva e Luna. “É o que queremos para Foz do Iguaçu, contribuir para que a cidade se orgulhe de tudo que tem, dos seus principais atrativos a seus pontos de lazer e de encontro”.

De formato inédito no Brasil, os Jogos de Aventura e Natureza foram criados neste ano, por determinação do governador Carlos Massa Ratinho Junior, e misturam esporte e turismo com o objetivo de movimentar a economia paranaense. Os Jogos reúnem 29 modalidades e percorrem 26 municípios do Estado, de ponta a ponta, entre agosto e dezembro.

O governador abriu a primeira etapa da competição no dia 10 de agosto, no Litoral. Em setembro teve a primeira fase da etapa Lindeira, em cinco cidades da região Oeste. Nestas duas primeiras etapas, seis mil atletas e quase 40 mil pessoas participaram das ações esportivas. Outras duas fases ainda acontecerão, uma no Litoral, de 19 a 27 de outubro, e outra na região de Angra Doce, de 23 de novembro a 1º de dezembro.

“Os Jogos de Aventura e Natureza têm o objetivo de, por meio do esporte, fomentar o turismo do Paraná e movimentar a economia”, diz o superintendente do Esporte, Helio Wirbiski. Desse modo, fortalecemos duas áreas fundamentais para o desenvolvimento do Paraná. O esporte e o turismo sempre andaram de mãos dadas e são indutores poderosos da economia, gerando riquezas e qualidade de vida para a nossa população”, afirma.

Categorias

Os Jogos englobam três categorias: competição, apresentação e participação. A de competição reúne modalidades cujas inscrições são feitas via federações esportivas, algumas com premiações em dinheiro, além de troféus e medalhas.

Nesta etapa dos lindeiros serão disputadas canoagem de velocidade, corrida de aventura, vôlei de praia, canoagem slalom, paraquedismo, vela, skate, beach soccer, handebol de areia, pesca, futevôlei, corrida rústica. Haverá também a Maratona Internacional de Foz, uma realização do Serviço Social do Comércio (Sesc) do Paraná, que deverá reunir 4 mil atletas. A largada será domingo (29).

Programação

Confira abaixo a programação deste primeiro fim de semana da Etapa Lindeiros. Para ver a agenda completa, acesse jogosaventuraenatureza.com

Sexta-feira (27.09)

19h – Futebol das Estrelas (Estádio Municipal Edvar Sávio – Santa Terezinha de Itaipu) – Apresentação

Sábado (28.09)

8h – Corrida de Aventura (Balneário – Santa Helena) – Competição

9h – Canoagem Velocidade (Praia – Santa Terezinha do Itaipu) – Competição

10h – Futebol das Estrelas (Terminal Turístico Ipiranga – São Miguel do Iguaçu) – Apresentação

15h – Mountain Bike (Ginásio Coração Amigo – Diamante do Oeste) – Participação

16h – Futebol da Estrelas (Estádio Municipal – Itaipulândia) – Apresentação

Domingo (29.09)

6h – Maratona Internacional de Foz do Iguaçu (largada na Itaipu Binacional) – Competição

9h – Canoagem Velocidade (Praia – Santa Terezinha do Itaipu) – Competição

9h – Mountain Bike (Balneário – Santa Helena) – Participação

10h – Futebol das Estrelas (Estádio Municipal – Santa Helena) – Apresentação

(Com AEN)