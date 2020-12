Festival das Cataratas: VISIT IGUASSU APOSTOU NAS BOAS HISTÓRIAS PARA PROMOVER O DESTINO FOZ DO IGUAÇU

Concurso cultural “Iguaçu Me Inspira” selecionará um casal, uma família e um grupo de amigos para reviver suas memórias no destino Foz do Iguaçu com tudo pago.

Um dos bens mais preciosos que o turista leva para casa ao término da viagem é uma boa história para contar. Se o cenário da sua história for o destino Foz do Iguaçu, então prepare a narrativa que agora ela poderá lhe garantir uma nova viagem ao destino com tudo pago. É o que propõe o concurso cultural “Iguassu Me Inspira – Qual a sua História?”.

Promovido pelo Visit Iguassu, o projeto irá reunir as memórias afetivas e as experiências dos viajantes no Destino Iguaçu.

“As pessoas têm muitas lembranças inesquecíveis de Foz do Iguaçu: nas cataratas, no marco das três fronteiras, na Itapu… Queremos ouvir e resgatar essas boas histórias”, afirma o presidente do Visit Iguassu, Felipe Gonzalez (foto ao lado).

Para participar do concurso é preciso gravar um vídeo respondendo à pergunta: “Qual a sua história com o destino Foz do Iguaçu?” As narrativas serão avaliadas por uma comissão julgadora, que selecionará 9 vídeos, três de cada categoria: casal, amigo e família. Os vídeos finalistas serão abertos para votação popular pelo Facebook, considerando a somatória de reações positivas disponíveis na rede social (curtir, amei, força, hahaha, uau).

A votação popular acontecerá do dia 20 a 31 de janeiro de 2021. Os vencedores, um em cada categoria, então já poderão começar a arrumar as malas para uma viagem à Foz do Iguaçu com tudo pago, onde vão percorrer um roteiro de 4 ou 5 dias definido pelo Visit Iguassu e participar da produção de um vídeo institucional do Destino.

O Visit Iguassu vai roteirizar as histórias narradas para que os protagonistas possam revivê-las. “Além de proporcionar esse reencontro, também iremos proporcionar novas experiências para criar mais memórias desse destino”, finaliza Gonzalez.

Inscrições

As inscrições devem ser realizadas até o dia 10 de janeiro de 2021. Os ganhadores poderão viajar à Foz do Iguaçu entre 22 de fevereiro a 31 de março de 2021.

Categorias:

Casal (2 pessoas)

Amigos (até 3 pessoas)

Família (até 4 pessoas)

