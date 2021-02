Feriado: VEJA OS HORÁRIOS DOS ATRATIVOS TURÍSTICOS DURANTE O CARNAVAL

O Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Foz do Iguaçu e Região (Sindhotéis) prevê uma ocupação hoteleira de 43% em Foz do Iguaçu.

Para atender aos turistas, os atrativos do município terão atividades especiais programadas. O Marco das Três Fronteiras ampliou o horário de funcionamento e ficará aberto das 15h às 21h, com capacidade máxima de 1.500 pessoas simultaneamente. Além do espetáculo de dança, que acontece diariamente, às 18h30, o local oferece também um belíssimo pôr do sol aos visitantes.

De sábado (13) a terça-feira (16), o Parque Nacional do Iguaçu irá abrir mais cedo, às 8h. O público poderá contemplar as Cataratas do Iguaçu até as 16h. Os ingressos devem ser comprados somente pelo site. A capacidade é de 525 pessoas por hora. Pertinho das quedas, o Parque das Aves espera receber mais de seis mil turistas durante o feriadão. O local pontua que, mesmo em meio à natureza, seguirá todos os protocolos de segurança para receber os visitantes.

Outro roteiro muito procurado pelos turistas são as diversas opções da Itaipu Binacional. Além da visitação à usina, o Complexo Turístico Itaipu ainda oferece a proximidade com a natureza no Refúgio Biológico Bela Vista, que estará funcionando das 8h30 às 15h30, com 20 vagas por passeio. Já o Ecomuseu estará aberto das 10h às 18h.

EXPECTATIVA DE OCUPAÇÃO HOTELEIRA

O Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Foz do Iguaçu e Região (Sindhotéis), prevê uma ocupação hoteleira de 43% em Foz do Iguaçu durante o feriado de Carnaval. O número representa uma perspectiva positiva para a retomada das atividades do setor turístico, afirma o secretário municipal de Turismo e Projetos Estratégicos, Paulo Angeli. Mesmo distante dos índices de anos anteriores – no mesmo período, em 2020, a ocupação estava em 85% – Angeli acredita que os números atuais trazem esperança de estarmos próximos ao fortalecimento do setor na cidade, visto que o país ainda se encontra em estado de alerta para a pandemia da Covid-19.

“Quando comparamos Foz a outras cidades turísticas do Brasil, percebemos que estamos trilhando o caminho certo. Esses 43% já representam um fôlego para o setor. Instauramos medidas sanitárias eficientes, seguras e que atraem os turistas para a nossa cidade”, celebra Angeli. O secretário também avalia o perfil do público que estará na cidade durante esse período. “Estaremos recebendo em Foz os turistas que virão de carro, com a família, para um passeio tranquilo. Ainda não temos os turistas estrangeiros, mas com o decorrer da vacinação, esses números tendem a aumentar e o setor irá se recuperar”, finaliza.

AEROPORTO DE FOZ REGISTRA FLUXO 24% MAIOR DO QUE DEZEMBRO

Mais de 95 mil pessoas embarcaram ou desembarcaram no Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu durante o mês de janeiro, de acordo com um balanço da Secretaria Municipal de Turismo e Projetos Estratégicos de Foz do Iguaçu. Na comparação com dezembro, o movimento foi 24% superior e demonstra a retomada segura do turismo na cidade.

Em média, 27 voos diários (pousos e decolagens) foram registrados no aeroporto em janeiro, um aumento de 11% em relação a dezembro do ano passado. Em relação ao fluxo rodoviário, a média diária de ônibus chegando ou partindo de Foz do Iguaçu no mês foi de 122, ou 4% a mais do que o registrado em dezembro.

(Com informações da assessoria PMFI)