FEIRA DAS PROFISSÕES VAI ORIENTAR JOVENS PARA ESCOLHA PROFISSIONAL

Com temática de super-heróis, Feira das Profissões será na UniAmérica no dia 12 de setembro e é aberta a toda comunidade

Entrar em uma faculdade e ter uma carreira de sucesso é o sonho de muitos jovens, mas escolher uma profissão nem sempre é uma tarefa fácil.

Pensando nisso e para auxiliar na realização desse objetivo, a UniAmérica – Centro Universitário realiza no dia 12 de setembro a Feira das Profissões 2019.

O assunto é sério, mas será abordado com muita diversão, trazendo como temática os tão queridos super-heróis conhecidos do cinema mundial e quadrinhos.

Nesta edição, a feira vai acontecer em três períodos: manhã, das 08h às 11h – tarde, das 13h30 às 17h e noite das 19h às 22h. O objetivo é mostrar na prática para as escolas, colégios e comunidade as diversas opções de carreira, cursos e possibilitar aos alunos uma escolha consciente.

Atividades

A Feira das Profissões da UniAmérica é direcionada para alunos do terceiro ano do Ensino Médio e vai contar com dinâmicas, atividades interativas, oficinas com acadêmicos e profissionais dos mais de 25 cursos ofertados pelo Centro Universitário.

Dentre as atividades propostas para o dia, os participantes vão receber orientações sobre a escolha entre diferentes carreiras; tour pelo campus e laboratórios, com atividades interativas; experimentos práticos em laboratórios e interação com professores e acadêmicos nas áreas de saúde, negócios, educação, arquitetura e engenharias. Também fazem parte da programação palestra sobre o novo modelo de metodologia inovador da instituição, palco cultural, sorteio de brindes e muita diversão.

Inscrição

As inscrições estão abertas para toda comunidade pelo site, clique aqui. A entrada é gratuita.

No dia da feira os visitantes também vão poder fazer a inscrição gratuitamente para o Vestibular UniAmérica, que será realizado no dia 06 de outubro de 2019.

