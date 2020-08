COLISÃO ENTRE TROPAS DOS EUA E DA RÚSSIA DEIXA FERIDOS NA SÍRIA

Até o momento, não há informações sobre os feridos ou vítimas. O caso foi confirmado pelo porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos EUA.

A Casa Branca informou nesta quarta-feira (26) que veículos militares russos e um helicóptero de combate cercaram dois carros blindados dos Estados Unidos no nordeste da Síria, em um confronto tenso que deixou soldados americanos feridos.

Diversos vídeos da colisão publicados no Twitter, aparentemente gravados pelos próprios russos, parecem mostrar os veículos e helicópteros russos tentando bloquear os americanos e, em seguida, forçando-os a sair da área, perto de Dayrick.

De acordo com as imagens, os veículos parecem colidir uns com os outros. Em um ponto da filmagem, que pode ter sido no início do confronto, um dos helicópteros sobrevoa os americanos parados.

Em nota, o Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca afirmou que um transporte russo atingiu um veículo resistente contra minas dos EUA, “causando ferimentos na tripulação do veículo”.

Até o momento, não há informações sobre os feridos ou vítimas. O caso foi confirmado pelo porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos EUA, John Ullyot. “Ações inseguras e pouco profissionais como essa representam uma violação dos protocolos de eliminação de conflitos com os quais os Estados Unidos e a Rússia se comprometeram em dezembro de 2019”, disse.

(Da Redação com ANSA)