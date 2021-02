Ex-Presidente: COMEÇA O JULGAMENTO DE IMPEACHMENT DE TRUMP NO SENADO

O Senado dos Estados Unidos aprovou nesta terça-feira (9), por 56 votos a favor e 44 contra, que o processo de impeachment contra o republicano Donald Trump é constitucional. O julgamento do caso será reiniciado nesta quarta-feira (10).

Único presidente na história dos Estados Unidos a ser condenado duas vezes pela Câmara, ele agora é acusado de incitar à violência que resultou na invasão ao Capitólio, a sede do Congresso, em 6 de janeiro. No ano passado, Trump enfrentou o primeiro processo de impeachment quando a Câmara o condenou por obstrução ao Congresso e abuso de poder, mas acabou inocentado pelo Senado.

Nesta terça-feira (9), os oito promotores do impeachment iniciaram a exposição oral de seus argumentos, a etapa pode durar até três dias. Em um documento de 80 páginas, os promotores pediram a condenação de Trump e afirmaram que o ex-presidente cometeu uma “traição sem precedentes históricos” ao discursar aos seus apoiadores pouco antes de eles invadirem o Capitólio, em um episódio que terminou com cinco mortes. A defesa de Trump rechaçou as acusações contra o ex-presidente e terá um tempo similar ao da acusação para apresentar seus argumentos.

Os senadores dos EUA aprovaram nesta terça-feira (9) os procedimentos e cronogramas para o julgamento de impeachment do ex-presidente Donald Trump. A resolução “que prevê procedimentos relativos ao artigo de impeachment contra Donald John Trump, ex-presidente dos Estados Unidos”, foi adotada por uma votação de 89-11.

O Senado tem quatro horas para debater se Trump está sujeito à sua jurisdição. Então, a menos que o caso seja encerrado por motivos constitucionais, cada lado – os gerentes da Câmara dos Representantes e os advogados de Trump – terão 16 horas em dois dias para apresentar seu caso.

Haverá tempo igual para as perguntas dos senadores e para os argumentos finais, bem como uma oportunidade para realizar deliberações se a Câmara assim o decidir. Depois, os senadores votarão no artigo de impeachment. Se o ex-presidente for condenado por uma maioria de dois terços, procederá a um veredicto sobre se ele está “qualificado para desfrutar de qualquer cargo de honra, confiança nos Estados Unidos”.

Os advogados de Trump exortam o Senado a rejeitar como inconstitucionais e “evidentemente erradas” as alegações de que o ex-presidente teve um papel no ataque de 6 de janeiro ao Capitólio.

(Com SptnikNews)