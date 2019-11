EVO MORALES RENUNCIA À PRESIDÊNCIA DA BOLÍVIA

Fez anúncio pela TV local; Já convocou novas eleições; Estaria indo para a Argentina

O presidente Evo Morales renunciou ao cargo neste domingo (10.nov.2019) em rede nacional. A medida ocorre em meio a grandes tensões no país com manifestações em vários locais. O vice-presidente, Álvaro García Linera, também abandonou o cargo.

Mais cedo, ele havia comunicado a realização de novas eleições no país depois que 1 relatório da OEA (Organização dos Estados Americanos) apontou irregularidades no pleito de outubro, que deu a reeleição já no 1º turno ao líder esquerdista. Desde a confirmação da vitória pela Justiça eleitoral boliviana, confrontos entre manifestantes contra e pró-Morales deixam feridos no país.

Além da realização de 1 novo pleito, Morales determinou também a troca de toda a composição do Tribunal Superior Eleitoral boliviano antes de renunciar.

“Decidi convocar novas eleições nacionais que, mediante o voto, permitam ao povo boliviano eleger democraticamente a suas novas autoridades, incorporando novos atores políticos [ao processo político]”, disse mais cedo.

Neste contexto, as Forças Armadas do país pediram a renúncia. “Depois de analisar a situação interna do conflito, pedimos ao presidente do Estado que renuncie ao seu mandato presidencial, permitindo a pacificação e manutenção da estabilidade, para o bem de nossa Bolívia”, disse o comandante geral Williams Kaliman.

Segundo o jornal argentino Clarín, Morales estaria deixando o país rumo à Argentina.

Entende a impasse nas eleições

Na Bolívia, 2 sistemas de contagem de votos coexistem: a Trep (Transmissão de Resultados Eleitorais Preliminares), contagem computadorizada, na qual as atas de cada mesa são fotografadas e enviadas ao órgão eleitoral, permitindo a publicação de resultados parciais. A outra é “contagem oficial”, mais lenta, na qual os votos são contados individualmente.

Na noite da eleição (20.out), depois do fechamento das urnas, a divulgação dos resultados parciais foi interrompida na página na internet do órgão eleitoral. Esses dados de contagem rápida apontavam Morales na liderança (45,25%), seguido pelo centrista Carlos Mesa (38,16%), com quase 84% da apuração concluída.

Com isso, a parcial indicava a realização de um 2º turno, algo inédito para Morales, que está desde 2006 no poder. No país, é preciso ultrapassar os 50% dos votos ou obter ao menos 40% dos votos e uma diferença de 10 pontos percentuais em relação ao 2º candidato mais votado.

Na 2ª feira (21.out), a Trep voltou a ser divulgada, mas indicando a vitória de Morales em 1º turno, iniciando os protestos.

(Com Poder360)