EUA E BRASIL DEIXAM CONFERÊNCIA DE DESARMAMENTO DA ONU APÓS VENEZUELA ASSUMIR A PRESIDÊNCIA

A delegação dos Estados Unidos decidiu abandonar nesta terça-feira (28) a Conferência de Desarmamento, um fórum internacional da ONU que se reúne em Genebra, depois que a Venezuela assumiu a presidência rotativa da entidade. Representantes do Brasil e de outros países do Grupo de Lima, que não reconhecem Nicolás Maduro como presidente legítimo, também não participaram da reunião.

O embaixador dos EUA Robert Wood afirmou que a Venezuela é um “Estado pária”.

“Independente do que falarem ali, o que decidirem, não tem absolutamente nenhuma legitimidade porque é um regime ilegítimo que preside este fórum”, afirmou, em referência ao governo do presidente Nicolás Maduro.

O Itamaraty disse em nota que o Brasil não participará da Conferência do Desarmamento enquanto a presidência for venezuelana porque o atual mandato de Maduro não foi “obtido por meio de processo eleitoral livre, justo e transparente”. Além do Brasil o boicote foi acompanhado por Argentina, Canadá, Chile, Colômbia, Guatemala, Honduras, Paraguai e Peru.

O embaixador americano saiu da sala imediatamente depois que o embaixador da Venezuela na ONU em Genebra, Jorge Valero, começou a discursar após assumir a presidência.

“O representante do governo de Donald Trump permaneceu isolado”, disse Valero a repórteres após ocorrido. “O que ele fez foi ridículo.”

“É um paradoxo que uma potência nuclear … tenha sido derrotada hoje por um país pequeno como a Venezuela”, acrescentou Valero. “Em resumo, hoje Davi derrotou Golias”.

Estados Unidos e outros 50 países reconheceram o líder da Assembleia Nacional da Venezuela, Juan Guaidó, como presidente interino.

“Um representante de Juan Guaidó, o presidente interino, deveria estar neste fórum, deveria estar sentado na cadeira agora mesmo”, disse Wood.

A Conferência de Desarmamento (CD) foi um fórum chave da ONU na negociação de acordos de controle de armas, mas nos últimos anos foi bloqueado por divergências diplomáticas.

Wood descreveu a presidência da Venezuela do fórum como “outro dia trágico na história da Conferência do Desarmamento”. No ano passado, a Síria assumiu o posto, que é ocupado de maneira rotativa e por ordem alfabética do países membros.

