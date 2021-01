EU E MINHA FAMÍLIA SOMOS DE DEUS!

Creia na força e no poder do Senhor.

“Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa”

(Atos 16:31)

Deus tem um plano especial para a sua família. A condição para que essa promessa se cumpra é FÉ, esse ingrediente faz a diferença. A partir dessa determinação Deus vai te ajudar e a sua família a enfrentar o inimigo de nossas almas quer destruir a sua casa pois a função dele é roubar , matar e destruir; mas Jesus, o filho de Deus, se manifestou pra desfazer as obras do maligno! ALELUIA!

Jesus é a vida é quer te dar vida em abundância, isso é comprovado na palavra – Quando Jesus realizava um milagre após serem curadas as pessoas queriam acompanhar Jesus, mas Ele com muito amor dizia: volte e conte para os seus familiares o que eu fiz; mostrando assim o quanto Ele ama e valoriza as famílias!

Não abra mão da sua família, não deixe que o inimigo maligno a destrua, mas se levante na força e no poder do Senhor e declare bem alto neste dia:

“EU E A MINHA CASA SERVIREMOS AO SENHOR”

(Josué 24:15)

OREMOS:

Senhor, neste dia venho te clamar pela minha família, pois sei Senhor que tu tens as palavras de vida eterna para eles e creio que a tua promessa vai se cumprir na minha vida e sua proteção e bênçãos alcançarão todos da minha casa.

Senhor, em nome de Jesus, eu declaro que as forças das trevas não tem poder sobre a minha casa e na autoridade do nome de Jesus eu as repreendo e declaro que a minha família é de Jesus! Amém.

(Com Agleilson Roney da Silva)