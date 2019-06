ESTRANGEIROS QUE RESIDEM NO BRASIL PODEM PARTICIPAR DA SELEÇÃO INTERNACIONAL DE ESTUDANTES DA UNILA

Até 23 de julho, estão abertas as inscrições da Seleção Internacional de Estudantes da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA)

Localizada em Foz do Iguaçu (PR), a instituição oferta mais de 700 vagas, em 29 cursos de graduação, para estudantes de países latino-americanos e caribenhos. Candidatos estrangeiros que já residem no Brasil também podem participar da seleção, desde que tenham concluído o ensino médio (ou formação equivalente) integralmente fora do Brasil.

Todos os requisitos e documentos estão no Edital 01/2019, disponível em https://portal.unila.edu.br/seleccion2020. A inscrição é gratuita e on-line. Os candidatos serão selecionados por uma banca de professores nomeada para este fim, que vai avaliar o histórico escolar do ensino médio. A Universidade destina 50% das vagas destinadas a estrangeiros para alunos que cursaram o ensino médio em escolas públicas (sem bolsa), que apresentam situações de vulnerabilidade socioeconômica, vulnerabilidade humanitária ou visto de refúgio. Esses candidatos devem anexar os documentos comprovatórios no momento da inscrição.

De acordo com o cronograma, o resultado final deverá ser publicado em outubro de 2019. As aulas terão início entre os meses de fevereiro e março de 2020.

Atualmente, a UNILA conta com 5.231 estudantes, de 32 países. Além dos latino-americanos, a instituição recebe alunos de países como Síria, Rússia e Paquistão, por meio da seleção específica voltada para refugiados e portadores de visto humanitário, que deve iniciar as inscrições ainda no mês de junho.

Países que participam do Edital

Antígua e Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belize, Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Dominica, El Salvador, Equador, Granada, Guiana, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaica, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana, Santa Lúcia, São Cristóvão e Neves, São Vicente e Granadinas, Suriname, Trinidade e Tobago, Uruguai e Venezuela.

Cursos de graduação da UNILA

Administração Pública e Políticas Públicas; Antropologia – Diversidade Cultural Latino-Americana; Arquitetura e Urbanismo; Biotecnologia; Ciência Política e Sociologia – Sociedade, Estado e Política na América Latina; Ciências Biológicas – Ecologia e Biodiversidade; Ciências da Natureza – Biologia, Física e Química; Ciências Econômicas – Economia, Integração e Desenvolvimento; Cinema e Audiovisual; Desenvolvimento Rural e Segurança Alimentar; Engenharia Civil de Infraestrutura; Engenharia de Energia; Engenharia de Materiais; Engenharia Física; Engenharia Química; Filosofia – Licenciatura; Geografia – Bacharelado; Geografia – Licenciatura; História – América Latina; História – Licenciatura; Letras – Artes e Mediação Cultural; Letras – Espanhol e Português como Línguas Estrangeiras; Matemática – Licenciatura; Medicina; Música; Química – Licenciatura; Relações Internacionais e Integração; Saúde Coletiva; Serviço Social.

(Com UNILA)