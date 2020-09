Estelionato Eleitoral?: ROSSI SE APRESENTA COMO PRESIDENTE DE PARTIDO ACÉFALO EM STI

Denúncia contra em Ênio Rossi poderá envolver em crime eleitoral a candidatura de Karla Galenda a prefeitura de Santa Terezinha de Itaipu.

Chegou a redação do O IGUASSU, denúncia na qual Ênio Rossi, líderança política de Santa Terezinha de Itaipu, se apresenta como “presidente” do Partido Verde daquela cidade do extremo Oeste paranaense. O Partido Verde (PV), segundo dados aferidos por nossa reportagem na manhã desta segunda-feira (21) junto ao TSE, está sem Executiva Municipal desde 31/12/2018, e, assim, Rossi, segundo nossa fonte, teria, em tese, cometido crime eleitoral, pois se apresentou indevidamente em vídeo divulgado nas redes sociais (assista a gravação no final desta matéria).

Ainda segundo nossa fonte jornalística, uma representação será apresentada a Justiça Eleitoral sobre a possível ilegalidade trazida para divulgação neste veículo de informação. Caso se comprove a denúncia, além de Rossi, em tese, a coligação da candidatura da “Coligação Trabalho e Competência” (PSDB e PL), e a própria candidata da coligação, Karla Galenda (foto principal ao lado de Ênio Rossi) e seu vice Vânio Morona, poderão ser condenados na respectiva ação por crime eleitoral, caso haja entendimento da Justiça Eleitoral de que o candidato e a coligação fizeram uso, na página PSDB no Facebook (imagem da página adiante), da informação inverídica de que Rossi seria presidente do PV em STI.

Dados extraídos por nossa redação hoje no Portal do TSE, demonstram que não era verdade (ver imagens adiante), quando da divulgação da falsa informação de Rossi em redes sociais – Facebook e Youtube).

