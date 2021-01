Estágio Remunerado: TJ-PR ANUNCIA PROCESSO SELETIVO DE ESTÁGIO PARA FOZ DO IGUAÇU

​ Seleção é destinada aos estudantes d e curso superior. B olsa-auxílio mensal será de R$ 1.050,84.

O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJ – PR) anuncia a abertura das inscrições de um novo Processo Seletivo destinado ao preenchimento de vagas e/ou formação de cadastro reserva de estágio para estudantes de direito, que devem atuar junto ao Gabinete do Juízo da 4º Vara Cível de Foz do Iguaçu.

Para participar, os candidatos devem possuir idade mínima de 16 anos e matrícula no curso superior de direito a partir do 3º ao 9º semestre no ato da inscrição. O estudante selecionado terá carga horária de 25 horas semanais, referente à bolsa-auxílio mensal de R$ 1.050,84, acrescido de auxílio-transporte no valor de R$ 8,50 por dia efetivamente estagiado.

Inscrições

As inscrições gratuitas foram iniciadas no dia 18 de janeiro de 2021 e podem ser realizadas até o dia 21 deste mesmo mês e ano, exclusivamente via internet, por meio do endereço eletrônico do TJ- PR.

Seleção

Os candidatos inscritos serão avaliados mediante duas etapas, sendo a primeira constituída de prova escrita, de caráter eliminatório e classificatório e a segunda de entrevista.

Vale ressaltar que prova referente à primeira etapa será realizada na modalidade à distância, e ficará disponível para os candidatos a partir das 8h do dia 25 de janeiro às 22h do dia 26 de janeiro de 2021, com duração de 2 horas a partir do início de sua resolução.

Validade

Este Processo Seletivo terá validade um ano, não prorrogável, a contar da publicação do edital de classificação final.

(Por Gustavo R. G. Lima, da Redação, com PCI)