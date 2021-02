Esporte: OS 5 JOGADORES SUL-AMERICANOS SUB-23 ANOS MAIS CAROS DO MUNDO HOJE. DOIS SÃO BRASILEIROS

Confira os nomes e o valor de marcado de cada um deles. As jovens estrelas atuam no Real Madrid (Espanha), Juventus (Itália), Manchester City (Inglaterra), Everton (Inglaterra) e Inter de Milão (Itália).

Listamos, em ordem decrescente de valor de mercado, as jovens estrelas do futebol sul-americano com maior valor de mercado neste momento, todos com base no levantamento realizado pelo site Transfermarkt.

5. Rodrigo Bentancur – € 46.000.000

O uruguaio de 23 anos foi formado nas categorias de base do Boca e embora não tenha se destacado no time argentino, conseguiu chegar a uma equipe poderosa na Europa como a Juventus na temporada 2017/18. Com sua seleção, ele jogou a última Copa do Mundo na Rússia.

4. Gabriel Jesus – € 60.000.000

Cria do Palmeiras, chegou ao Manchester City em 2017 a pedido de Pep Guardiola. Desde sua chegada à Premier League, não parou de crescer. Jesus se consolidou na seleção brasileira e aos 23 anos ainda tem um longo caminho a percorrer.

3. Richarlison – € 60.000.000

O atacante brasileiro de 23 anos não parou de crescer desde que chegou ao futebol inglês vindo do Fluminense em 2017. Depois de uma primeira passagem pelo Watford, foi para o Everton onde hoje é um dos melhores jogadores de Ancelotti.

2. Federico Valverde – € 70.000.000

Outro jogador que ‘explodiu’ nos últimos dois anos é o meio-campista uruguaio de 22 anos do Real Madrid, Federico Valverde. Ele conseguiu conquistar a confiança de Zinedine Zidane e hoje é peça fundamental da equipe merengue e também indiscutível em sua seleção.

1. Lautaro Martínez – € 70.000.000

Ao lado de Valverde, Lautaro Martinéz é o outro sul-americano sub-23 mais valioso do mundo hoje. Formado no Racing, é atacante titular da Inter de Milão e da Seleção Argentina. Um atacante poderoso, que apesar de não ser alto vai muito bem em bolas aéreas com uma qualidade extraordinária.

(Da Redação com Portal 90 Minutos)