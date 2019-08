ESPECIALISTAS DIVERGEM SOBRE EFEITOS DE ‘MANIPULAÇÃO CAMBIAL’ DA CHINA

Acusação foi feita pelos EUA, Moeda chinesa despencou

A semana que se encerra neste sábado (10.ago.2019) foi marcada por uma escalada na guerra comercial entre Estados Unidos e China. O receio do mercado agora é que a disputa avance se transformando em uma guerra cambial.

Pela 1ª vez desde 2008, a cotação ficou abaixo dos 7 yuans por dólar rompendo a chamada “barreira psicológica”. No encerramento dos mercados da 6ª feira (9.ago), a moeda chinesa fechou aos ¥ 7,062. A razão da queda causa divergência. Os Estados Unidos declararam que a China derrubou sua própria moeda artificialmente. O país oriental nega.

A depreciação da moeda chinesa vem na esteira de uma decisão de Donald Trump. Na 5ª feira (1º.ago), o presidente norte-americano anunciou tarifas adicionais de 10% sobre cerca de US$ 300 bilhões em mercadorias chinesas.

A potência ocidental, porém, afirma que a China realizou “manipulação cambial”. A declaração feita pelo Tesouro norte-americano tem como base a lei Omnibus de Comércio Exterior e Competitividade de 1988 que leva a uma reclamação formal junto ao FMI (Fundo Monetário Internacional) para que a instituição intermedie a relação entre os países.

De acordo com o ex-secretário de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento Welber Barral, “não há uma prova cabal de que houve uma intervenção no câmbio”. Ele explica que, para ter uma declaração como a que foi oficializada, o Tesouro precisaria fazer uma análise para demonstrar que houve manipulação do câmbio. “A própria lei americana não estaria sendo cumprida”, diz.

Barral pondera, porém, que a questão fiscal “não é transparente” na China e que os bancos estatais que operam no país podem, de fato, ter realizado a operação a pedido do governo chinês e não apenas como consequência da tarifação.

A opinião da diretora do CINDES (Centro de Estudos de Integração e Desenvolvimento), Sandra Rios, é de que a China vinha intervindo no mercado de câmbio “justamente para evitar uma desvalorização da moeda”.

Para a economista, “era esperado como resultado das medidas de tarifas que haveria uma desvalorização da moeda chinesa e uma apreciação da moeda americana”. Ela avalia ainda que a determinação feita pelos EUA visa fazer pressão para evitar que outros países desvalorizem sua moeda.

Já o diretor da corretora Mirae Asset, Pablo Spyer, avalia que houve, sim, interferência do Estado na definição da cotação. “Primeiro porque estava em meio à disputa e depois porque o que eles valorizaram compensa mais ou menos o valor”, afirma.

O Poder360 preparou 1 infográfico que mostra 1 histórico da desvalorização da moeda chinesa:

Próximos passos

Conselheiro da Câmara de Comércio Americana, Barral explica que uma das consequências previstas na determinação legal é a de mais aumentos tarifários: “Algo que os EUA já estão fazendo”. Do ponto de vista político, a medida faz parte de uma estratégia de negociação que, não necessariamente, piora a situação atual, avalia.

“Os chineses estão fazendo o que eles sabem fazer muito bem que é protelar. Estão esperando que os estados norte-americanos agrícolas pressionem o governo federal. A lógica deles é fazer uma concessão muito pequena. O Trump vai cantar vitória como fez com a Coreia do Norte, a China vai aceitar calada e esperar as eleições [presidenciais]“, diz.

Já Spyer prevê uma escalada na tensão entre os 2 países em setembro. “Trump está preparando o terreno para poder aplicar novas sanções”, afirma. Para o economista, a estratégia do presidente norte-americano visa aumentar a tensão entre os 2 países para se colocar como “salvador” dos Estados Unidos e cavar sua reeleição. No curto prazo, ele acredita que as reuniões previstas para setembro para negociação de 1 acordo comercial não acontecerão.

A economista Sandra Rios discorda: “Pensando nas eleições, Trump vai ‘maneirar’ 1 pouco e a China prefere esperar para eventualmente voltar a negociar”. No mundo, o impacto será uma desaceleração do crescimento “já modesto” da economia mundial.

Impacto para o Brasil

Por ser exportador de commodities, assim como os Estados Unidos, o Brasil pode ocupar o vácuo norte-americano no consumo chinês de produtos agrícolas. Barral, porém, aponta que este efeito é “marginal” porque, por outro lado, há diminuição de importação de outros setores e devem ser considerados ainda os produtos pelos quais ambos competem.

Sobre o consumo norte-americano, destaca que o México é o maior beneficiado, em especial, por conta dos produtos industrializados como pneus e autopeças.

Em relação ao impacto sobre os investimentos estrangeiros no país, Spyer não vê grandes riscos: “O investidor estrangeiro só espera aprovar a reforma [da Previdência]”, diz. Para o analista financeiro, o governo tem adotado boas medidas econômicas que trazem confiança para o cenário doméstico.

