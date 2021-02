Ensino Superior: UNILA RETOMA AULAS NO DIA 18 DESTE MÊS

Nos cursos de pós-graduação, as aulas dos programas de mestrado e doutorado referentes ao semestre 2020.2 terão início em 1º de fevereiro, com encerramento em 19 de março.

O Conselho Universitário (CONSUN) da Universidade Federal da Integração Latino-americana – UNILA, definiu as datas e demais diretrizes para a retomada das aulas em 2021. As informações foram publicadas na Resolução Nº 8/2020/COSUEN, na Instrução Normativa PROGRAD nº. 06/2020 e no Calendário Acadêmico 2021, aprovado na 56ª Reunião Ordinária do CONSUL.

Principais pontos

Calendário – Para os cursos de graduação, as atividades acadêmicas para reposição das aulas de 2020.1 terão início em 18 de fevereiro de 2021 e irão até o dia 1º de junho. Nos cursos de pós-graduação, as aulas dos programas de mestrado e doutorado referentes ao semestre 2020.2 terão início em 1º de fevereiro, com encerramento em 19 de março.

Adesão –Discentes que optarem por não cursar os componentes em que se matricularam no período letivo presencial de 2020.1 ou no Período Especial Emergencial por razões comprovadas de dificuldades de acesso digital ou por situações pessoais específicas ou de saúde que justifiquem tal impossibilidade, deverão solicitar o trancamento, considerando os prazos estabelecidos no Calendário Acadêmico no(s) componente(s) e terão prioridade de matrícula no ensino presencial, quando o componente for ofertado regularmente para novas turmas.

Todas as matrículas do semestre de 2020.1 serão mantidas e haverá novo período para ajustes, conforme calendário acadêmico. Após esta data não será possível realizar qualquer exclusão ou cancelamento de matrícula em turmas.

Composição das atividades – Fica permitida a oferta de atividades em componentes curriculares presenciais de graduação, em caráter excepcional, por meio de Ensino Remoto. As atividades presenciais poderão ser autorizadas exclusivamente para componentes curriculares que utilizem laboratórios e outros espaços especializado. As atividades de campo ou visitas técnicas, dependerão das condições de segurança sanitária diante do cenário epidemiológico.

Frequência – O registro da frequência no componente curricular será realizado com base na participação e realização das atividades previstas no Plano de Ensino, sejam as atividades remotas, ou presenciais.

Inclusão digital – Será utilizado o ambiente virtual institucional (SIGAA), garantindo o acesso gratuito dos(as) discentes e o devido registro acadêmico, permitindo-se ainda o uso de ambientes virtuais complementares, desde que seja de acesso gratuito aos(às) estudantes.

Discentes e docentes que estiverem com dificuldade de acesso à internet para consultar ou realizar atividades do período letivo 2020.1 poderão solicitar apoio presencial, condicionado à autorização e aos protocolos de biossegurança elaborados e demais regras fixadas pela UNILA.

(Da Redação com Portal Unila)