Economia: PIB DO BRASIL VAI CAIR CINCO VEZES MAIS QUE MÉDIA DOS EMERGENTES EM 2020, PREVÊ FMI

A economia brasileira terá uma queda cinco vezes maior que a média dos países emergentes neste ano, de acordo com a previsão do Fundo Monetário Internacional (FMI) divulgada nesta semana .

Diante da pandemia de coronavírus, o FMI diz que o Grande Confinamento (The Great Lockdown) vai diminuir drasticamente o crescimento global, com previsão de retração de 3%.

O FMI aponta que é muito provável que a economia global registre em 2020 a pior recessão desde a Grande Depressão, superando a crise financeira global na década passada.

A previsão da entidade é que o PIB brasileiro vai cair 5,3% neste ano, enquanto os países com economias em desenvolvimento vão registrar, em média, uma queda de 1%.

A retração prevista pelo FMI significa uma diminuição de quase R$ 400 bilhões na economia brasileira neste ano. Se a retração de 5,3% for confirmada, será a maior queda anual que o Brasil já viu pelo menos desde 1901.

O grupo das economias emergentes inclui a China e a Índia, que devem apresentar crescimento neste ano, mesmo com a crise do coronavírus, segundo o FMI: 1,2% e 1,9%, respectivamente.

Na mesma categoria, dos países emergentes, também está o México – que, no entanto, vai apresentar uma retração ainda maior que a do Brasil, de 6,6%. A economia da Rússia, segundo o FMI, deve cair em proporção semelhante à do Brasil: 5,5%.

O FMI diz que, apesar de ter se baseado em conversas com epidemiologistas e outros especialistas em saúde pública que trabalham com a covid-19, ainda há incerteza considerável em torno da própria pandemia, de suas consequências macroeconômicas e as tensões relacionadas a elas nos mercados financeiro e de commodities.

Recuperação em 2021

A recuperação do PIB do Brasil em 2021 também ficará aquém da média das economias emergentes.

A previsão de crescimento para a economia brasileira em 2021 é de 2,9%, segundo o FMI. No mesmo período, a média de crescimento dos emergentes será de 6,6%.

Enquanto o México deve ter um crescimento de 3% em 2021, em patamar próximo ao do Brasil, a Rússia deve crescer 3,5%; a China, 9,2%; e a Índia, 7,4%.

O ritmo da economia brasileira, no entanto, já vinha abaixo de outros emergentes. No ano passado, enquanto a economia brasileira subiu apenas 1,1%, os emergentes cresceram, em média, 3,7%.

Medidas essenciais

O FMI aponta que medidas que ajudem a combater o vírus por meio do isolamento são essenciais.

“Quarentena, paralisações e distanciamento social são fundamentais para diminuir a transmissão, dando tempo ao sistema de saúde para lidar com o aumento da demanda por seus serviços e ganhando tempo para os pesquisadores tentarem desenvolver tratamentos e vacina. Essas medidas podem ajudar a evitar uma queda ainda mais grave e prolongada na atividade e preparar o cenário para a recuperação econômica.”

Defende, ainda, que o aumento dos gastos com saúde é essencial para garantir que os sistemas de saúde tenham capacidade e recursos adequados para reagir a essa pandemia. Sugere também medidas específicas para profissionais de saúde que estão na linha de frente do combate à pandemia: diz que devem ser considerados, por exemplo, subsídios de educação para suas famílias.

O FMI aponta que, diferente de economias avançadas, os países emergentes e com economias em desenvolvimento – confrontados com crises simultâneas de saúde, econômica e financeira – precisarão da ajuda de credores bilaterais da economia avançada e de instituições financeiras internacionais.

“A cooperação multilateral será fundamental. Além de compartilhar equipamentos e conhecimentos para reforçar os sistemas de saúde em todo o mundo, um esforço global deve garantir que, ao desenvolver tratamentos e vacinas para a covid-19, tanto os países ricos quanto os pobres tenham acesso imediato”, diz o relatório.

“A comunidade internacional também precisará intensificar a assistência financeira a muitos mercados emergentes e economias em desenvolvimento. Para aqueles que enfrentam grandes pagamentos de dívidas, é necessário considerar a moratória e a reestruturação da dívida.”

E as economias avançadas?

No grupo dos países com economias avançadas, a projeção de retração econômica neste ano é maior que nos emergentes, com uma queda de 6,1%. Em 2021, a recuperação projetada para este grupo é de um avanço de 4,5%.

Os Estados Unidos, por exemplo, devem registrar, segundo o FMI, uma retração de 5,9% neste ano e um avanço de 4,7% em 2021. Já o Reino Unido deve assistir uma queda de 6,5% em 2020 e um crescimento de 4% no ano que vem. Na Zona do Euro, a previsão de queda para este ano é de 7,5% e a projeção de avanço em 2021 também é de 4,7%.

