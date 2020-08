Economia: FOZ LANÇA CAMPANHA DE RETOMADA DO TURISMO

“Terra das Cataratas”. A campanha começa a ser divulgada regionalmente neste domingo (30) e buscará, inicialmente, atingir o turismo rodoviário, dentro do estado do Paraná.

Foz do Iguaçu já tem sua campanha oficial de retomada do Turismo intitulada “Cansado de ficar em casa? Vem pra Foz!”. O conceito foi elaborado em conjunto com os segmentos turístico e comercial para reforçar a “Terra das Cataratas como destino seguro em busca do “novo turista” que procura segurança e contato mais íntimo com a natureza. A campanha tem como mote a resposta ao sentimento generalizado que se criou durante o período de isolamento social.

A campanha começa a ser divulgada regionalmente neste domingo (30) e buscará, inicialmente, atingir o turismo rodoviário, dentro do Estado do Paraná. As peças serão veiculadas em diferentes plataformas digitais e mídias convencionais, concentradas em destinos emissores como Curitiba, Maringá, Londrina e Cascavel.

“A campanha não tem conotação de varejo para atrair viajantes em massa. A ideia é trabalhar o conceito de destino de múltiplos atrativos com total segurança”, explica a superintendente de Comunicação Social e de Turismo de Itaipu, Patrícia Iunovich.

Para Paulo Angeli, presidente do Conselho Municipal de Turismo, “essa campanha coloca Foz do Iguaçu mais uma vez na liderança da retomada do turismo e mostra o comprometimento da Itaipu Binacional, que encabeça essa ação, com o desenvolvimento e a geração de emprego e renda”.

A campanha é resultado de um compromisso assumido pela gestão do diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, general Joaquim Silva e Luna, com o programa Acelera Foz e demais parceiros.

O filme institucional mostra cenas dos mais famosos atrativos de Foz do Iguaçu, sempre enfatizando as medidas sanitárias e de distanciamento social adotadas por todos, de forma a apresentar a cidade como destino seguro, com todos os protocolos de saúde recomendados para receber o viajante da melhor forma possível.

