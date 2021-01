Economia: AUMENTO DO IPTU EM FOZ FOI MAIOR QUE NA VALORIZADA CURITIBA E PRINCIPAIS CIDADES DO INTERIOR

Reeleito, Chico Brasileiro inicia o ano com aumento indigesto de impostos para os iguaçuenses.



Em plena pandemia, o prefeito Chico Brasileiro resolveu massacrar ainda mais os contribuintes. A população desempregada, sem dinheiro, passando necessidades e o prefeito aumenta descaradamente os impostos. O IPTU foi reajustado em 5,2%, índice superior ao de Curitiba e das principais cidades do interior como Maringá, Londrina, Cascavel e Ponta Grossa. Durante a campanha, Chico negou que iria aumentar tributos e se posou de bonzinho. Agora, mudou a postura e passou a fazer o contrário.

O vereador Cabo Cassol vai pra cima do prefeito e já entrou com requerimento questionando. Em Curitiba o índice foi de 4,31%; Maringá 3,52%; Londrina 4,22%; Ponta Grossa 3,45%; e Cascavel 2,60%. Cassol quer saber quais os critérios e cálculos adotados para definir o índice. Além da população em geral, o empresariado também foi atingido pela “ganância arrecadatória” de Chico Brasileiro.

Nos bastidores corre o comentário de que o prefeito teria quebrado os cofres da prefeitura, em razão dele supostamente ter assumido uma série de compromissos para ganhar as eleições, Dentre os “compromissos de campanha”, estariam, inclusive, loteamento de cargos e vantagens para determinados grupos. Para cumprir o “rescaldo de campanha”, o prefeito, por meio de aumento de impostos, teria resolvido tirar do bolso dos contribuintes, em especial, dos empresariado da cidade, disse a reportagem um hoteleiro que pediu para não ser identificado por medo de represálias.

Vários hoteleiros de Foz do Iguaçu estariam acionando o Sindhotéis para discutir o aumento de 5,2% do IPTU, além de pedir a redução de 5% para 3% do ISSQN e parcelamento em 12 vezes do Alvará de Funcionamento de 2021.

Veja o requerimento:

Clique para acessar o 8_-_2021.pdf

(Da Redação)