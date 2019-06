DUPLICAÇÃO DA RODOVIA DAS CATARATAS ESTÁ PERTO DE VIRAR REALIZADA

Obra deverá fazer parte de um pacote de integração com a Itaipu Binacional

O Governo Ratinho Junior (PSD) está próximo de tirar do papel uma conquista há anos esperada pela região da tríplice fronteira. Já existem tratativas com o Governo Federal para que o Estado do Paraná assuma a gestão da obra de duplicação da BR-469, a Rodovia das Cataratas.

“Há hoje uma sintonia muito grande entre o Paraná e Brasília, como talvez nunca tenha ocorrido nas últimas décadas. E isso vai possibilitar que Foz do Iguaçu e região finalmente vejam se concretizar esse sonho de anos, que é a duplicação da BR-469”, comemorou o Deputado Hussein Bakri (PSD), que é Líder do Governo na Assembleia Legislativa e representante do município de Foz do Iguaçu junto ao Governo do Estado.

A obra na Rodovia das Cataratas faz parte de uma ampla pauta conjunta entre o Executivo paranaense e Itaipu Binacional. Há um mês, por exemplo, foi lançada a pedra fundamental da construção da segunda ponte ligando Brasil e Paraguai, cujos custos de R$ 462 milhões serão bancados pela hidrelétrica, enquanto a administração das obras – que inclui uma via perimetral – ficará a cargo do Governo do Estado.

Nesta quarta-feira (12), o Governador Ratinho Junior se reuniu com o Diretor-Geral brasileiro da Itaipu, Joaquim Silva e Luna, para discutir outras ações com foco no desenvolvimento regional e na atração de investidores, em particular nas áreas de turismo e infraestrutura – sem se esquecer da proteção ambiental.

E, dentro desse pacote de integração, deverá estar a duplicação da BR-469, entre o Centro de Foz do Iguaçu e as Cataratas. “Está havendo essa negociação com o Governo Federal através da Itaipu, para que seja feita a delegação dessa pequena rodovia de 19 km ao Estado, que já tem o projeto executivo da obra e tem condições de fazer a duplicação. Duplicar esse trecho é importantíssimo para o desenvolvimento do turismo”, argumentou o Secretário da Infraestrutura e Logística, Sandro Alex.

(Com Portal da Cidade)