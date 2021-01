DUPLA EM ALTA, E A VOLTA DO CAUDILHO DAS ARAUCÁRIAS

Por Caio Gottlieb

Nova sondagem divulgada no apagar das luzes de 2020 identificou um aumento considerável no apoio (que já era alto) ao presidente Jair Bolsonaro e ao governador Ratinho Junior entre os paranaenses.

O levantamento realizado pelo instituto Paraná Pesquisas em 165 municípios apontou que a aprovação ao presidente no estado subiu de 57,9%, registrado em julho, para 63,2%, enquanto que o índice dos que o desaprovam caiu de 38,5% para 33,4%.

Já o governador, que tinha na metade do ano a avaliação positiva de 74,2% dos entrevistados, tem agora 77,2%, contra pouco mais de 18% que consideram sua gestão ruim ou péssima.

Os números dão uma ideia do tamanho da dificuldade que terão os adversários de ambos para superá-los nestas plagas nas eleições de 2022.

A VOLTA DO CAUDILHO DAS ARAUCÁRIAS

Prestes a ingressar no clube dos octogenários, Roberto Requião anunciou nos primeiros dias do ano novo que pretende concorrer ao Palácio Iguaçu em 2022.

Populista de esquerda, desafeto dos empresários, patrono do MST, admirador de Hugo Chávez e de outros paladinos do socialismo, ele foi deputado estadual, prefeito de Curitiba e três vezes governador, até sair da cena política em 2018 quando perdeu a reeleição que lhe daria seu terceiro mandato no Senado.

Pelo histórico, convém não duvidar da sua capacidade de continuar vendendo ilusões ao eleitorado paranaense.

