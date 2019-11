DOIS PROFISSIONAIS E 6 INICIATIVAS DE FOZ CONCORREM O PRÊMIO NACIONAL DO TURISMO

O gestor Gilmar Piolla e o empresário Paulo Angeli, em modalidades diferentes, podem receber o voto da comunidade pela internet

Na última década, Foz do Iguaçu vem reescrevendo seu modelo de turismo, que hoje é diversificado e sustentável e está em pleno crescimento. Essa trajetória está representada no Prêmio Nacional do Turismo 2019, em que a cidade concorre com seis cases e dois profissionais de destaque.

Organizada pelo Ministério do Turismo (MTur), a premiação recebe propostas dos principais destinos nacionais e internacionais. As “Iniciativas de Destaque” são as que contribuíram de forma significativa para o turismo, implementadas por entes públicos, privados e/ou do terceiro setor nos últimos 24 meses.

Foz do Iguaçu é a cidade com o maior número de iniciativas em disputa. Entre os projetos selecionados, a serem avaliados pelas comissões julgadoras, estão: Gestão Integrada do Turismo, #CataratasDay, Festival das Cataratas, Trilha Jovem Iguassu, Revitalização do Marco das Três Fronteiras e Hackatour Cataratas.

“Foz do Iguaçu é o destino com o maior número de cases selecionados. Sinaliza que estamos no caminho certo e que a Gestão Integrada do Turismo está fortalecida e reconhecida como uma experiência exitosa”, ressaltou o secretário de Turismo, Indústria, Comércio e Projetos Estratégicos, Gilmar Piolla. “Para mim, é uma honra representar a cidade participando desse momento tão importante para o desenvolvimento do nosso turismo”, completou o secretário.

Voto popular pela na internet

O gestor municipal Gilmar Piolla e o empresário Paulo Angeli concorrem ao prêmio Profissionais de Destaque. Eles competem nas categorias “Dirigentes e Parlamentares” e “Micros e Pequenos Empreendedores”, respectivamente, sem competir entre si.

A escolha dos vencedores será feita por votação popular pela internet. A comunidade poderá votar nos dois profissionais, tanto em Piolla quanto em Angeli. O voto é simples e rápido, até o dia 1º de dezembro, no portal do Ministério do Turismo (clique aqui para votar).

Gestão Integrada comemora indicações

O número e a diversidade de iniciativas iguaçuenses que concorrem no Prêmio Nacional de Turismo agradaram aos integrantes da Gestão Integrada do Turismo. Na avaliação geral, essa representatividade reflete o trabalho conjunto para o crescimento do Destino Iguaçu.

“A Gestão Integrada do Turismo começou a ser construída há cerca de uma década, reunindo entidades, a iniciativa privada, setor público, universidades e sociedade civil. Ou seja, todos os interessados em transformar nosso destino”, relembrou o presidente do Comtur, Carlos Silva.

“Hoje, essa forma de governança compartilhada e colaborativa disputa prêmio nacional como um case de sucesso, o que é motivo de orgulho coletivo”, sublinhou. “Também estão sendo reconhecidos os projetos, um atrativo e profissionais que ajudam a fortalecer nosso turismo”, completou Silva.

“Essa visibilidade do nosso turismo é resultado de trabalho conjunto de todo o trade e do planejamento que foi feito. Estamos comemorando as conquistas que foram semeadas anos atrás”, rememorou o presidente do Fundo Iguaçu, Enio Eidt. “Esse reconhecimento mostra a qualidade do nosso destino”, frisou.

Para o presidente do Visit Iguassu, Jaime Nascimento, o Prêmio Nacional do Turismo é uma grande vitrine para mostrar as iniciativas exitosas e as que transformam a realidade do turismo brasileiro. “Parabéns aos projetos e às personalidades da nossa cidade habilitadas no prêmio. É uma honra para o turismo de Foz do Iguaçu.”

Para o empresário e diretor da ABAV Paraná Felipe Gonzalez, as indicações já são uma conquista. “É uma vitória da Gestão Integrada e estamos torcendo para que um ou até mais prêmios venham para o Destino do Mundo, tendo em vista as boas práticas e ações realizadas, com destaque para as áreas de marketing e divulgação”, afirmou.

Premiação

A solenidade de entrega do Prêmio Nacional do Turismo 2019 às iniciativas mais bem classificadas em suas respectivas categorias será realizada no dia 4 de dezembro, na cidade de Belo Horizonte (MG).

(Com Portal da Cidade)