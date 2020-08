DICAS DE TURISMO EM FOZ DO IGUAÇU

“ Terra das Cataratas”. Cataratas do Iguaçu é uma das sete maravilhas do mundo.

Uma das mais famosas cidades turísticas do Brasil, com belezas que encantam pessoas de todo o mundo e tornam o passeio inesquecível. Assim é Foz do Iguaçu. A “Terra das Cataratas” está na Tríplice Fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina e, portanto, possui o chamado Marco das Três Fronteiras – inaugurado no ano de 1903. O obelisco verde e amarelo está instalado no ponto de encontro das águas do Rio Paraná e do Rio Iguaçu, enquanto o marco dos outros dois países fica em seus territórios, com as cores de suas respectivas bandeiras. De lá é possível observar a exata separação dos países pela água, o que permite a visão de um belo pôr do sol.

A atração mais visitada e que dá fama à cidade são as Cataratas do Iguaçu, que compõem o grupo das Sete Maravilhas Mundiais da Natureza. Ao todo, são formadas por 275 quedas d’água, que podem chegar até uma altura de aproximadamente 70 metros, podendo ser vistas de perto e proporcionando uma vista fascinante.

As Cataratas estão no Parque Nacional do Iguaçu, que faz fronteira com a Argentina e é área de preservação da Mata Atlântica. No Parque, é possível realizar uma série de passeios, como o Macuco Safári, onde o visitante embarca em um pequeno bote para se aproximar das Cataratas em uma aventura emocionante e a Trilha do Poço Preto, com duração aproximada de três horas e meia e permite a observação da fauna e flora do lugar.

Um outro atrativo que não pode faltar no planejamento é o Parque das Aves, onde estão mais de 1500 aves de mais 130 espécies diferentes, rodeadas por vários quilômetros de mata nativa. Lá é possível visitar araras, borboletas, beija-flores e também animais de outras classes também, como jacarés e cobras. O passeio é uma verdadeira imersão na fauna e na flora da Mata Atlântica e vale a pena ser incluído no cronograma de viagem.

Na região está localizada também a Usina Hidrelétrica de Itaipu, que se divide entre os territórios brasileiro e paraguaio. A Usina está instalada no Rio Paraná e é o local de maior produção de energia limpa e renovável do mundo, sendo responsável por quase 20% da energia elétrica consumida pelo Brasil. É permitida a entrada de turistas para visitação e, segundo relatos, o passeio possibilita a percepção da grandiosidade da construção humana.

Além das atrações na cidade brasileira, é possível conhecer a Argentina e aproveitar o que ela tem a oferecer, como a cidade de Puerto Iguazú, que está logo após a fronteira e pode ser facilmente visitada de ônibus ou de táxi. Ela conta com excelentes restaurantes e feiras, onde é possível experimentar especialidades locais, como o alfajor e o churrasco, além de fazer compras.

A cidade de Foz do Iguaçu possui belezas inigualáveis que fazem dela um destino excelente para planejar uma viagem.

