“E Deus é poderoso para fazer que toda a graça lhes seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra”

(2 Coríntios 9:8)

Temos um Deus poderoso que faz grandes coisas e é capaz de realizar maravilhas em nossa vida. Ele é capaz de nos acrescentar ainda mais graça e abençoar acima das nossas expectativas. Deus faz mais do que pedimos e pensamos. Para que o seu poder possa agir, temos que estar abertos para o mover de Deus. Na linguagem popular “entregarmos o volante” da nossa vida a Ele.

Deus é que sabe o que é melhor para as nossas vidas. Ele é a razão e o propósito do nosso viver, somos instrumentos dele. E não há nada melhor para um instrumento do que ser tocado por um exímio instrumentista. Sozinhos não somos capazes de fazer grandes coisas e sempre ficaremos abaixo do que poderíamos ser.

Mas ao nos colocamos diante de Deus, abrimos a possibilidade de sermos esticados ao máximo, pois quem rege o universo é capaz de nos fazer crescer ainda mais em graça e boas obras. Permita que Deus conduza a sua vida, dê espaço nas suas decisões e expectativas para o agir de Deus. Ele é poderoso para fazer que toda graça lhe seja acrescentada!

Crescendo em graça

– Procure meditar na Palavra de Deus; alimentamos a nossa fé lendo e ouvindo a Palavra.

– Coloque em pratica o que meditou. O Evangelho é pratico e o fruto das boas obras só surge quando semeamos.

– Permita ser ensinado por Deus com um coração quebrantado e disposto a aprender. Deus nos dá desafios e bênçãos para crescermos em fé, devemos agir como servos aprendizes e não como mestres ou “clientes de Deus”.

OREMOS: