DEUS É CONOSCO. CONFIE NISSO!

“Entrega o teu caminho ao Senhor; confia nele, e ele tudo fará”

(Salmos 37:5)

Quantas vezes nos pegamos preocupados com as nossas necessidades físicas, financeiras, familiares, sentimentais, entre outras, e esquecemos que existe um Deus no comando de nossas vidas, e precisamos obedecer esse comando para que os planos d’Ele para nossas vidas se cumpra.

Quando entregamos o nosso caminho ao Senhor devemos confiar e ter a certeza de que Ele tudo fará, como não podemos fazer sozinho, devemos deixar tudo no controle das Suas mãos.

O segredo é não tomar de volta a preocupação, pois quando é difícil ainda podemos fazer, mas quando se torna impossível Deus começa a agir.

OREMOS: Pai. Peço que me ajudes entregar todas as minhas ansiedades em Tuas mãos e descansar na certeza de que o Senhor sabe o que faz, embora, eu não entenda. Quero confiar plenamente em Teu poder e ter a certeza que podes fazer mais do que eu peço, penso ou sonho. Tudo o que sou, entrego em Tuas mãos, cumpra-se em mim o Teu querer!

(Com Devocional Diário)