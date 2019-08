CURSOS TÉCNICOS OFERTADOS PELA PREFEITURA ABREM NOVAS OPORTUNIDADES PROFISSIONAIS

Mais de 160 alunos participam das aulas em 9 cursos oferecidos em parceria com o Senai. Formatura está marcada para outubro

Mudar a área de atuação, abrir o próprio negócio ou se capacitar para o mercado de trabalho. São muitas as possibilidades para quem está matriculado em um dos cursos técnicos ofertados pela Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu em parceria com o Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial).

Atualmente, 161 pessoas frequentam as aulas, nos cursos de Aplicador de Revestimento Cerâmico, Mecânico de Refrigeração e Climatização Residencial, Mestre de Obras, Montador e Reparador de Computadores, Pintor de Obras Imobiliárias, Costureiro Sob Medida, Mecânico de Veículos Leves, Padeiro e Confeiteiro.

Para o professor de confeitaria Adriano Motta, o curso abre um leque de oportunidades e trabalha também com a autoestima das pessoas. “Temos em Foz inúmeras possibilidades e nossos alunos conseguem se qualificar para todas as áreas. O curso forma verdadeiros profissionais, além de estimular a autoestima e a autonomia deles. Aqui eles aprendem tudo o que aprenderiam numa grande escola de confeitaria das grandes capitais”, afirmou.

Na grade escolar, alem das aulas práticas de biscoitos, bolos, tortas, doces e salgados, os alunos recebem orientações teóricas, incluindo os cuidados com a higiene e o preparo dos alimentos. “Alem das provas teóricas e práticas, eles precisam ter pelo menos 75% de presença”, ressaltou o professor.

Edelson e Esther são irmãos e alunos do curso de confeitaria. Três vezes por semana eles vão até a sede da Secretaria de Assistência Social, no centro, para participar das aulas. Em comum, os irmãos têm a vontade de aprender e o sonho de abrir o próprio negócio. “Foi minha irmã quem me convidou (para o curso). Eu já trabalhei como motoboy, mas estava parado. Nunca tinha feito nada nessa área, mas agora estou gostando muito. Quero montar um negócio com a minha irmã”, revelou Edelson.

A mesma disposição tem a artesã Fabiane Frasson, aluna do curso de corte e costura. “Tinha uma máquina em casa, mas não sabia mexer, eu tinha medo. O curso me trouxe conhecimento necessário para seguir em frente. Hoje eu assisto uma aula pelo Youtube e sei fazer, coisa que antes não acontecia. O curso foi maravilhoso pra mim”, contou a aluna, que concluiu o curso nesta terça-feira (19). A formatura de todas as turmas está prevista para o dia 15 de outubro. A primeira turma, com 55 alunos, recebeu os certificados em abril deste ano.

Qualificação

Todos os cursos ofertados possuem aulas teóricas e práticas, e uma das novidades nesta etapa são as melhorias feitas em equipamentos públicos. “Dentre as práticas realizadas estão à pintura do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS Nordeste); reparos nos banheiros da Escola Municipal Ponte da Amizade; pintura e colocação de pisos na Casa de Passagem; limpeza dos aparelhos de ar-condicionado da Escola Municipal João Adão da Silva e manutenção dos computadores do Centro Comunitário da Vila “C” dentre outras benfeitorias”, citou André dos Santos, diretor de gestão do SUAS, da Secretaria de Assistência Social.

Cursos

A formação dura de quatro a cinco meses, com aulas teóricas e práticas na sede da Secretaria de Assistência Social, no SENAI e também em escolas municipais. As inscrições para as próximas turmas serão abertas em outubro.

(Com AMN)