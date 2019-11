CRISE POLÍTICA SE AGRAVA EM MEIO À ASCENSÃO DA EXTREMA DIREITA NA ESPANHA

Novas eleições não conseguem desafazer impasse político e deixam Parlamento ainda mais dividido. Socialistas se mantêm na dianteira, mas sem maioria absoluta. Ultradireitista Vox passa a ser terceira maior força

O Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE) venceu as eleições legislativas deste domingo (10/11), embora sem alcançar maioria absoluta. Assim, mantém-se o impasse político que forçou o pleito antecipado. Por sua vez, o ultradireitista Vox aumentou significativamente sua participação no Parlamento nacional, estabelecendo-se como terceira força política da Espanha.

Os socialistas obtiveram 28% dos votos, ou 120 dos 350 assentos do Parlamento, ficando com três assentos a menos que os obtidos no pleito anterior, realizado em abril. O segundo mais votado continua a ser o Partido Popular (PP), de centro-direita, com quase 20,8%, subindo de seus atuais 66 deputados para 88.

Fundado em 2013 e com um forte discurso anti-imigrantes, o partido de extrema direita Vox, que tinha 24 deputados, conseguiu eleger 52 (15%), passando a ser a terceira maior força no Parlamento espanhol.

O Vox lucrou com a crise da Catalunha, atraindo muitos eleitores contrários à separação da região do restante da Espanha. O partido também atraiu votos de protesto de espanhóis que se identificam com parte das posições conservadoras e com a luta contra o politicamente correto defendida pelos ultradireitistas.

Além disso, o Vox atrai eleitores, sobretudo homens, contrários a direitos conquistados pelas mulheres. O Vox é contra o feminismo, contra a liberalização do aborto e a favor dos chamados valores familiares.

Ainda segundo a boca de urna, a coligação Unidas Podemos, de extrema esquerda, passa dos atuais 42 para 35 deputados, enquanto o Cidadãos (C’s), liberal de direita, foi o grande perdedor, caindo de 57 para apenas dez vagas parlamentares.

Os resultados indicam que o Parlamento espanhol ficará mais dividido que nunca. Após as eleições de abril, 13 partidos tinham conquistados assentos; agora, são 16.

Extrema esquerda apela a Sánchez

O candidato do Unidas Podemos à presidência do governo, Pablo Iglesias, pediu a seu adversário socialista, o chefe de governo em exercício Pedro Sánchez, que forme uma coalizão governamental progressista, que faça frente “à extrema direita”.

“Eu lhe transmiti que o que em abril era uma oportunidade histórica, agora é uma necessidade”, declarou Iglesias numa coletiva de imprensa após a divulgação das primeiras contagens. Ele lamentou que o pleito deste domingo serviu para fortalecer a direita e “para que tenhamos uma extrema direita das piores da Europa”, referindo-se à legenda Vox.

Ainda assim, com um total de 158 parlamentares, o bloco da esquerda espanhola, formado pelo PSOE, Unidas Podemos e Mais País, superou por oito assentos o bloco da direita, que reúne o PP, Vox e Cidadãos, somando 150 assentos – ou seja, o crescimento do Vox não é suficiente para que a direita forme uma coalizão de governo majoritária.

Baixa participação

Segundo o Ministério do Interior, dos 37 milhões de espanhóis com direito a voto, até as 18h apenas 56% haviam ido às urnas para escolher os futuros 350 deputados e 208 senadores do país, comparado com 60,7% no mesmo período, no escrutínio anterior.

A última eleição geral da Espanha, em 28 de abril, também concedeu ao PSOE a maior parte dos votos, porém não a maioria absoluta. Falharam as tentativas do atual presidente do governo (primeiro-ministro), Pedro Sánchez, para obter o apoio das demais legendas na formação do governo, forçando-o a convocar nova eleição. As atuais pesquisas de intenção de voto indicavam que o resultado não seria suficiente para romper o impasse político da Espanha.

Grande parcela da atenção da mídia esteve na Catalunha, uma comunidade autônoma com forte presença de movimentos independentistas. Os protestos na região, por vezes de violentos, aumentaram desde 14 de outubro, quando foi divulgada a condenação de nove líderes envolvidos na tentativa de secessão de 2017, a penas entre nove e 13 anos de prisão.

(Com DW)