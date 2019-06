CPI DO BNDS QUER CONVOCAR LEVY PARA DAR EXPLICAÇÕES SOBRE DEMISSÃO E ‘CAIXA-PRETA’

Entregou o cargo neste domingo; Bolsonaro exigiu saída de diretor

A Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) na Câmara quer convocar Joaquim Levy para dar explicações sobre a chamada “caixa-preta” dos empréstimos internacionais da instituição.

Nesta 2ª feira (17.jun.2019), o Podemos apresentará pedido para chamar o economista. A ideia é questioná-lo sobre o episódio envolvendo o presidente Jair Bolsonaro e sua demissão e as movimentações financeiras do banco de fomento de 2003 a 2015 –nos governos dos petistas Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff.

Depois de ser criticado por Bolsonaro, o ex-presidente da instituição pediu demissão. No sábado, Bolsonaro já tinha adiantado que Levy estava com a “cabeça a prêmio”.

As declarações foram dadas depois que Levy nomeou o advogado Marcos Barbosa Pinto para a diretoria de Mercados de Capitais. Assim como Levy, o advogado, que teve cargos na área econômica dos governos petistas, também renunciou.

O líder do Podemos na Casa, José Nelto (GO), declarou que este é o momento para que o ex-presidente do BNDES explique por que ele não abriu a “caixa-preta” do banco. Ao portal UOL, Nelto disse que a missão de Levy era mostrar os empréstimos internacionais para países da América, da África e para a JBS.

O deputado organiza o requerimento para ouvir Levy junto com congressistas do Cidadania e do PSL.

A “caixa-preta” do BNDES foi uma pauta recorrente na campanha presidencial de Bolsonaro. Depois que ganhou as eleições, chegou a circular em grupos de WhatsApp 1 áudio em que o presidente afirmava que se não abrisse a “caixa-preta” Levy estaria fora do cargo.

Em publicação na sua conta oficial no Twitter, feita no dia 8 de novembro de 2018, Bolsonaro falou em “revelar ao povo brasileiro o que foi feito com o dinheiro nos últimos anos”.

(Com Poder360)