CONSTRUÇÃO DA SEGUNDA PONTE ENTRE BRASIL E PARAGUAI DEVE COMEÇAR EM UMA SEMANA

Até o dia 20 deste mês deve começar a construção da Ponte da Integração Brasil – Paraguai. A segunda ponte entre os dois países foi um dos temas abordados nesta quarta-feira (12), entre o diretor-geral brasileiro da Itaipu, general Joaquim Silva e Luna, e o governador do Paraná, Carlos Ratinho Massa Júnior, em Foz do Iguaçu

Alguns pequenos ajustes entre o Estado, a União e a Itaipu, que vai custear a obra, foram alinhados. A construção da ponte entre Foz do Iguaçu e Presidente Franco terá um custo previsto de R$ 448,6 milhões, incluindo acessos às duas aduanas que serão construídas e à BR-277 (Perimetral Leste).

A primeira etapa dos trabalhos inclui serviços preliminares, como, por exemplo, mobilização de equipamentos, contratação de pessoal e montagem do canteiro de obras. A segunda ponte movimentará toda a economia da região e gerará, num primeiro momento, 400 empregos.

O Consórcio Construbase – Cidade – Paulitec, responsável pela construção da Ponte da Integração Brasil – Paraguai, recebeu quase 10 mil currículos para o preenchimento das 400 vagas ofertadas.

A obra será gerida pelo governo do Paraná. A expectativa é que a ponte melhore todo o sistema modal da região, a fiscalização, qualidade e a segurança para quem trafega entre os dois países.

“Sem dúvida essa obra, fruto do compromisso do governo [do presidente Jair] Bolsonaro, trará grandes ganhos para toda a América Latina, em especial para quem vive na fronteira”, afirmou Silva e Luna.

