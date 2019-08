CONHEÇA A LISTA DE 17 ESTATAIS FEDERAIS QUE BOLSONARO VAI PRIVATIZAR

Anúncio deve ser feito nesta 4ª

O governo do presidente Jair Bolsonaro anuncia nesta 4ª feira (21.ago.2019) uma lista de 17 empresas estatais que serão privatizadas. O Drive Premium –newsletter exclusiva para assinantes produzida pela equipe do Poder360– antecipou quais serão essas estatais. Eis a lista das 17 empresas:

1 – Emgea (Empresa Gestora de Ativos);

2 – ABGF (Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias);

3 – Serpro (Serviço Federal de Processamento de Dados);

4 – Dataprev (Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social);

5 – Casa da Moeda;

6 – Ceagesp (Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo);

7 – Ceasaminas (Centrais de Abastecimento de Minas Gerais);

8 – CBTU (Companhia Brasileira de Trens Urbanos);

9 – Trensurb (Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A.);

10 – Codesa (Companhia Docas do Espírito Santo);

11 – EBC (Empresa Brasil de Comunicação);

12 – Ceitec (Centro de Excelência em Tecnologia Eletrônica Avançada);

13 – Telebras

14 – Correios

15 – Eletrobras

16 – Lotex (Loteria Instantânea Exclusiva);

17 – Codesp (Companhia Docas do Estado de São Paulo).

O governo deve anunciar detalhes das vendas em entrevista a jornalistas nesta 4ª feira (21.ago). Ainda não há informações, por exemplo, sobre quando as privatizações serão concluídas ou qual é a expectativa de faturamento do Executivo.

Além da privatização, o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) ainda pode avaliar outras alternativas para enxugar a máquina –como fundir, reorganizar, transferir ou até extinguir essas empresas.

Na semana passada, ao lado do presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, o ministro Paulo Guedes (Economia) já havia mencionado a intenção de vender os Correios e a Eletrobras.

No mesmo evento em que mencionou as duas empresas, Guedes disse que queria incluir empresas de maior porte na lista. Afirmou ainda que o seu trabalho “é tentar vender todas as estatais”.

“Estamos começando devagar nas privatizações, mas já sabemos que vamos privatizar os Correios, vamos privatizar a Eletrobras. Eu não duvido que a gente vai privatizar algumas coisas maiores, viu, Castello?”, disse o chefe da pasta de Economia na ocasião.

Governo já privatizou 8 empresas

Desde sua posse em 1º de janeiro, Bolsonaro já liquidou ou privatizou 8 estatais. O Poder360 preparou 1 resumo do que já foi feito até agora em privatizações e concessões:

Por que isso importa

Porque é uma demonstração da equipe econômica sobre sua intenção de aprofundar o modelo liberal na administração de Jair Bolsonaro. O próprio presidente tem pressionado, o Drive apurou e já noticiou antes, para que seja vendida uma estatal “por semana” pelo menos. Obviamente essa meta é inatingível, mas o anúncio desta 4ª feira sinaliza com clareza a direção que será seguida.

A lista de 17 empresas –o número eleitoral do PSL e de Bolsonaro na urna eletrônica– será uma mensagem do governo para os agentes econômicos e financeiros: a saída que o governo enxerga é pelo capitalismo e sem a adoção de medidas heterodoxas.

(Com Poder360)