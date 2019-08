COM QUORUM ESVAZIADO, CONGRESSO ANALISA APENAS 5 VETOS; VOTAÇÃO DA LDO É ADIADA

Governo falhou em mobilização; Sessão foi encerrada às 21h30

O Congresso Nacional não conseguiu analisar o projeto da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) nesta 4ª feira (28.ago.2019). Por falta de quorum, a sessão foi encerrada após a análise de 5 vetos.

O presidente do Congresso, Davi Alcolumbre (DEM-AP), tentou construir 1 acordo para garantir a votação de toda a pauta da sessão, que incluía 14 vetos, projetos de liberação de crédito e a LDO.

O senador chegou a propor que a sessão conjunta entre deputados e senadores fosse curta para que Senado e Câmara pudessem realizar sessões separadamente. Isso porque estava prevista para esta 4ª a votação do projeto da cessão onerosa no Senado.

A PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que determina a divisão dos recursos do megaleilão do pré-sal com Estados e municípios. A rodada do certame está marcada para 6 de novembro.

Mas a maioria optou pelo empenho na sessão do Congresso, que terminou horas depois após a análise de menos da metade da pauta.

Para que votações sejam realizadas em sessões do Congresso é preciso que ao menos 41 senadores e 257 deputados estejam presentes. Às 21h33, entretanto, o quorum de senadores não atingiu o mínimo necessário.

O fim da sessão demonstra uma dificuldade do governo do presidente Jair Bolsonaro em mobilizar deputados e senadores para votações de interesse do Planalto.

O governo não conseguiu sequer liquidar o veto presidencial sobre a gratuidade do despacho de bagagens em viagens aéreas, uma preocupação do Planalto para viabilizar a vinda de empresas low cost para o Brasil. Bolsonaro vetou a gratuidade, mas o governo teme que este veto seja revertido por deputados e senadores.

Vetos

Os deputados analisaram 5 vetos. Mantiveram 4 deles e optaram por derrubar 1 deles: o que endurece a pena pela divulgação de notícias falsas com propósito eleitoral. Este veto foi dado pelo presidente Jair Bolsonaro em junho.

(Com Poder360)