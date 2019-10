COM ATRASO, UFPR DIVULGA GABARITO DA PRIMEIRA FASE DO VESTIBULAR 2020

A Universidade Federal do Paraná (UFPR) divulgou com atraso de mais de uma hora o gabarito das provas da primeira fase do vestibular, que aconteceu neste domingo (27)

O site do Núcleo de Concursos está instável e está voltando e saindo do ar. A demora foi criticada pelos vestibulandos ansiosos nas redes sociais. Uma colaboradora do Bem Paraná, no entanto, conseguiu subir os arquivos antes de uma das quedas.

O resultado da primeira fase, com o nome dos classificados para a próxima etapa, sairá no dia 13 de novembro. Já a segunda fase do vestibular da UFPR está marcado para acontecer nos dias 24 e 25 do próximo mês. Nestas datas serão realizadas as provas específicas, para os cursos que as têm, e as provas de redação. Já o tradicional banho de lama acontecerá em janeiro, no mesmo dia em que o resultado do pleito for divulgado – a data ainda será confirmada pela UFPR. A festança acontecerá, como sempre, no setor de Ciências Agrárias, no bairro Juvevê.

Ao todo 38.453 candidatos se inscreveram para o processo seletivo, que oferece 5.628 vagas de graduação para ingresso em 2020, distribuídas em 129 cursos, considerando opções de turno e habilitações.

Além de Curitiba, as provas foram realizadas também em Jandaia do Sul, Matinhos, Palotina e Toledo. A prova tem duração de cinco horas e 30 minutos, com início às 14h – os portões abriram às 12h40 e fecharam às 13h35.

Faltas

Quase 7 mil candidatos acabaram faltando à primeira fase do vestibular da Universidade Federal do Paraná (UFPR), realizado neste domingo (27 de outubro). Segundo dados divulgados pela própria instituição, um total de 6.896 faltantes foi registrado nesta primeira etapa do processo seletivo, com o equivalente a 12,55% de faltantes – o total de inscritos foi de 38.453.

Reitor

Em um ano marcado por tantas turbulências nas universidades federais de todo o país por questões políticas e orçamentárias, o reitor da Universidade Federal do Paraná (UFPR), Ricardo Marcelo Fonseca, realizou um discurso forte na entrevista coletiva concedida neste domingo. Na conversa com jornalistas, exaltou o caráter democrático e inclusivo da instituição, citou as dificuldades financeiras pelas quais o Ensino Superior passa no pais e garantiu a continuidade do trabalho da UFPR pelos próximos anos, afirmando ainda que aqueles que foram aprovados no pleito podem esperar por uma “formação de qualidade, gratuita e pública”. Ele ressaltou que mesmo na crise, a universidade ofertou 207 vagas a mais.

