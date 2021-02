Coluna Caio Gottlieb: NA ORDEM DO DIA

Do início ao fim, a presença do presidente Jair Bolsonaro nesta quinta-feira (4) em Cascavel para inaugurar o Centro Nacional de Treinamento em Atletismo foi dominada por uma palavra: pedágio.

Através de faixas e cartazes ao longo do trajeto da comitiva, pedidos verbais de líderes empresariais e políticos e manifestos assinados por mais de uma centena de entidades representativas dos mais diversos segmentos econômicos e sociais, o presidente ficou sabendo que a região Oeste não abre mão do modelo de menor tarifa para as próximas licitações das rodovias federais no estado, incluindo a exigência de descontos superiores a 50% sobre os valores atuais do pedágio, e rejeita qualquer formato de outorga onerosa que venha a ser proposto pelo Ministério da Infraestrutura por entender que a fórmula acabaria elevando os preços nas cancelas aos mesmos níveis exorbitantes praticados hoje.

Ciente da comoção que o tema causa por estas plagas, mas sem assumir nenhum compromisso formal em atender a reivindicação, Bolsonaro garantiu que vai pedir ao ministro Tarcísio de Freitas para reestudar o programa e ver o que é possível fazer para que os novos contratos de concessão das estradas garantam efetivamente uma redução substancial das tarifas.

De resto, a visita foi uma grande festa, praticamente um comício, bem ao gosto do presidente, que pousou para selfies, pegou crianças no colo, cumprimentou e abraçou os admiradores, dando enorme trabalho para a segurança.

O discurso, como sempre um show à parte, teve críticas e provocações à esquerda, defesa das pautas do seu programa de governo e muitas tiradas bem-humoradas, interrompido constantemente por aplausos calorosos e gritos de “Mito, Mito, Mito”.

O momento mais impagável foi quando, ao lembrar que o seu histórico de atleta militar lhe deu condições de saúde para superar a Covid-19 sem maiores problemas, ele declarou: “Eu sou imbrochável! Tenho uma filha de 10 anos que eu fiz sem usar aditivos!”.

A plateia veio abaixo.

Por fim, ao lado do governador Ratinho Junior e do prefeito Leonaldo Paranhos, entre outras autoridades, ele literalmente inaugurou a pista de atletismo fazendo uma corrida de 100 metros e cruzando a linha de chegada em primeiro lugar.

E alguém cometeria a indelicadeza de lhe passar à frente?

Bolsonaro ladeado pelo presidente do Sindicato Rural de Cascavel, Paulo Orso, e pelo prefeito Leonaldo Paranhos

Mentira tem perna curta Praticando o seu esporte predileto de bater em Bolsonaro dia e noite, em mal disfarçada represália pelo fechamento das torneiras que despejavam bilionárias verbas publicitárias da União em suas contas bancárias durante as gestões do PT, a grande imprensa vinha se deleitando em atribuir o atraso (logo sanado) na vinda das vacinas da Oxford produzidas na Índia a erros da diplomacia brasileira que teriam minado nossas relações com aquele país. Só esqueceram de combinar a fake news com o embaixador indiano no Brasil, Suresh Reddy. Desmentindo a canalhice com sutileza e elegância, o diplomata enalteceu nas redes sociais os laços de amizade e cooperação que unem as duas nações ao agradecer uma postagem de Filipe Martins, assessor especial para Assuntos Internacionais da presidência da República. “Obrigado Filipe Martins por compartilhar seus pensamentos sobre a parceria entre a Índia e o Brasil. O sentimento e a crença de que esta será uma das parcerias definidoras deste século é totalmente reciproco”, escreveu Reddy, em mensagem que incluiu o chanceler indiano, Subrahmanyam Jaishankar. É assim que vai pelo ralo o maior patrimônio que os veículos de comunicação deveriam preservar para garantir a sua sobrevivência: a credibilidade. Diante da campanha difamatória sem tréguas que os barões da velha mídia, por interesses financeiros contrariados, movem para desestabilizar o governo, comprova-se mais uma vez que a parte mais sensível do corpo humano é o bolso. Vem a calhar, a propósito, uma das melhores frases da vasta e espirituosa coleção de sarcasmos do humorista Juca Chaves: “A imprensa é muito séria, se você pagar eles até publicam a verdade”.

