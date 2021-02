Coluna Caio Gottlieb: MENINOS QUE VALEM OURO

É provável que tenha sido a maior e mais lucrativa transação já feita por um time de futebol profissional do interior do Paraná a recém-efetivada transferência do atacante Pepê para o Porto.

Revelado pelo Foz do Iguaçu Futebol Clube, ele foi vendido em 2016 para o Grêmio por apenas 500 mil reais e agora vai para Portugal pela bagatela de 15 milhões de euros, em negociação que colocará 64 milhões de reais na conta do tricolor gaúcho e 32 milhões no caixa do seu time de origem.

Se os dirigentes da equipe da capital paranaense do turismo – por sinal, terra natal do atleta – tiverem juízo na aplicação do dinheiro, poderão montar um dos melhores elencos do estado.

A notícia encheu de cifrões os olhos dos acionistas do FC Cascavel, que tem direitos similares sobre os passes de uma meia dúzia de craques do mesmo naipe, alguns deles atuando em grandes clubes do país, na alça de mira de olheiros do rico futebol europeu.

Mais dia, menos dia, a fortuna certamente também baterá à porta da Serpente aurinegra.

Existe tempo para tudo.

Mas só colhe quem planta.

