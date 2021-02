Coluna Caio Gottlieb: FALEM MAL, MAS FALEM DE MIM

Humilhada pela derrota acachapante na eleição para as presidências do Senado e da Câmara dos Deputados, em que ele saiu vitorioso apoiando seus aliados Rodrigo Pacheco e Arthur Lira, a oposição promete não dar sossego a Bolsonaro.

Um gaiato está sugerindo que a turma entre na Justiça para pedir a cassação do mandato do presidente pelo crime de propaganda eleitoral antecipada na TV com a cumplicidade da Rede Globo.

A justificativa é que só dá ele nos noticiários da emissora…

