Coluna Caio Gottlieb: É DE DESANIMAR

Junto-me aos indignados jornalistas da Rede Globo, Folha de S. Paulo e do Estadão, entre outros menos votados, para externar meu veemente protesto contra a intromissão do presidente Jair Bolsonaro nas eleições para as presidências do Senado e da Câmara dos Deputados, fator decisivo para a retumbante vitória de seus aliados Rodrigo Pacheco e Arthur Lira.

Afinal, nunca antes na história da República um chefe da nação cometeu a afronta de submeter à sua vontade o impoluto Congresso Nacional, seduzindo seus íntegros membros com cargos no governo e liberação de recursos para obras em suas bases eleitorais.

De qualquer forma, vá lá que o mineiro Rodrigo Pacheco tenha conquistado o comando do Senado.

Mas é inaceitável ver o alagoano Arthur Lira, um expoente do mal-afamado Centrão, sentar-se na cadeira que já foi ocupada por políticos ilibados da estatura moral de Severino Cavalcanti, que pegava propina do restaurante da Casa; João Paulo Cunha, preso e condenado no Mensalão; Aécio Neves, denunciado em diversas ações pelo recebimento de vantagens indevidas; Eduardo Cunha, condenado por corrupção na Lava Jato; além, é claro, do imaculado Rodrigo Maia, carinhosamente apelidado de Nhonho e conhecido também pelo codinome “Botafogo” nas planilhas de roubalheira da empreiteira Odebrecht.

Como se não bastasse, Bolsonaro ainda teve a felicidade de ver no sábado o seu Palmeiras sagrar-se bicampeão da Taça Libertadores da América.

Assim não dá. É muita alegria para um homem só. Impeachment já.

(Leia e compartilhe outras postagens acessando o site: caiogottlieb.jor.br)